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Михаил Боярский: дай бог, чтобы "Зенит" стал третьим-четвертым. В чемпионство я не верю

Известный актер и певец, болельщик "Зенита" Михаил Боярский после матча 18-го тура чемпионата России против "Спартака" (1:3) отметил, что ему тяжело психологически переносить такие поражения.

– Верите, что "Зенит" станет чемпионом в этом сезоне? Есть "Локомотив", "Спартак"…

– Вот сейчас веры что-то нет. Дело в том, что такие матчи меня сильно травмируют… У меня депрессия начинается. Я не верю сейчас в золото. Да, есть "Локомотив", "Спартак". Они сильно играют и могут добиться своего. Дай бог, чтобы "Зенит" стал третьим-четвертым. Нет, я до конца буду болеть и верить в свою команду. Но, поймите, сейчас у меня такое настроение. Ужас какой-то. Хоть водки выпей, ей-богу!

"Спорт-Экспресс"
Теги: Боярский Спартак Зенит
Сегодня, 00:25
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№10 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 01:12) #
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smile


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№9 Написал: бульбаш белгород (Сегодня, 00:58) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хидя
Гена уже пьет в одного

И не только пьет.

Цитата: truten74
Я ещё месяц назад писал, в тройку не попадут с такой игрой,и с ука вечно очки отдают командам слабее их,не первый год такая к уйня длится.Жаль за Паредаса 22 ляма отдал Миллер,игрок так себе.Хотя если зимой купить 3 игроков то ещё не всё потеряно.

10 игроков сказал МАНЧИНИ только десятерых а иначе 5-6 место
Регистрация: 8.05.2016
№8 Написал: Хидя (Сегодня, 00:49) #
  • +5
  •  (7)

по актерскому таланту ближе всего к Мише стоят Передес и Маммана..
Регистрация: 13.03.2017
№7 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 00:37) #
  • +3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: est
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!


факт)
Регистрация: 6.04.2016
№6 Написал: Хидя (Сегодня, 00:35) #
  • +3
  •  (11)

Гена уже пьет в одного
Регистрация: 13.03.2017
№5 Написал: est Нарва (Сегодня, 00:35) #
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Spartak СССР
глорье вылезло Питерское,а Гена что молчит?)

На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 1.04.2012
№4 Написал: truten74 (Сегодня, 00:34) #
  • 0
  •  (4)

Я ещё месяц назад писал, в тройку не попадут с такой игрой,и с ука вечно очки отдают командам слабее их,не первый год такая к уйня длится.Жаль за Паредаса 22 ляма отдал Миллер,игрок так себе.Хотя если зимой купить 3 игроков то ещё не всё потеряно.
Регистрация: 16.08.2017
№3 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 00:33) #
  • +2
  •  (14)
online
Болеет за:
«Спартак»
глорье вылезло Питерское,а Гена что молчит?)
Регистрация: 6.04.2016
№2 Написал: est Нарва (Сегодня, 00:32) #
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хидя
мы не против. Поддерживаем дартаньяна.

ЕСЛИ НА СЧЕТ ВЫПИТЬ ТО Я ТОЖЕ
Регистрация: 1.04.2012
№1 Написал: Хидя (Сегодня, 00:30) #
  • +3
  •  (13)

мы не против. Поддерживаем дартаньяна.
Регистрация: 13.03.2017
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