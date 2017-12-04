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Геннадий Орлов: не мог Карасёв быть изначально настроенным против "Зенита"

Футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о действиях арбитра Сергея Карасёва во время матча 19-го тура РФПЛ "Зенит" — "Урал" (2:1). На 46-й минуте судья показал спорившему с ним защитнику сине-бело-голубых Доменико Кришито красную карточку, а затем убрал её и достал жёлтую.

"Судья Карасёв ошибся, показав сначала красную карточку Кришито. Не может такого быть, чтобы арбитр изначально был настроен против "Зенита". Во-первых, Карасёв сейчас первый кандидат от России на работу на чемпионате мира, и Коллина, как я на жеребьёвке выяснил, тоже хочет его видеть на турнире. Они у одного мастера стригутся, таких в народе называют "кудрявые". Сергей — человек чересчур щепетильный, и эта история с карточкой: что тебе мешает посмотреть, какой там цвет? Он уже заранее вытаскивает — хоп, а это другой цвет. Сам обалдел, начал руками махать, показывать — нет-нет. Весь мир это увидел. Это, конечно, ошибочка, но слава богу, что поправился. Зато в памяти осталось", — сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".

"Чемпионат.сом"
Теги: Орлов Зенит Карасев
Сегодня, 20:14
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8
(2)
№8 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 20:37) #
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  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Миша Люберцы
Цитата: Spartacus1971
Орлов после матча с нами дал вью?Мне вот интересно что он про наш матч сказал.

Так мечталось, так звездил... опустили ... поутих...Ни слова про матч, значит всё понял : кто есть - кто ...Не дай Бог Спартак проиграет в среду... он этого ждёт...

Цитата: Spartacus1971
Орлов после матча с нами дал вью?Мне вот интересно что он про наш матч сказал.

Так мечталось, так звездил... опустили ... поутих...Ни слова про матч, значит всё понял : кто есть - кто ...Не дай Бог Спартак проиграет в среду... он этого ждёт...Ведь , как принято в конторе "Рога и копыта" - она же зенька : во всём виноват Спартак... Такое впечатление, что все до единого болотные - больны на голову...


Я так и знал,ахах.
Регистрация: 12.02.2013
№7 Написал: Миша Люберцы (Сегодня, 20:33) #
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  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Spartacus1971
Орлов после матча с нами дал вью?Мне вот интересно что он про наш матч сказал.

Так мечталось, так звездил... опустили ... поутих...Ни слова про матч, значит всё понял : кто есть - кто ...Не дай Бог Спартак проиграет в среду... он этого ждёт...

Цитата: Spartacus1971
Орлов после матча с нами дал вью?Мне вот интересно что он про наш матч сказал.

Так мечталось, так звездил... опустили ... поутих...Ни слова про матч, значит всё понял : кто есть - кто ...Не дай Бог Спартак проиграет в среду... он этого ждёт...Ведь , как принято в конторе "Рога и копыта" - она же зенька : во всём виноват Спартак... Такое впечатление, что все до единого болотные - больны на голову и Генка - основной пациент......
Регистрация: 10.01.2014
№6 Написал: Орнитолог (Сегодня, 20:33) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
А орлов может быть настроен против Зенита? Он предвзят - априори, ну и цена его блекотания? Даже на этом портале есть поумней гОрлова зенитоны


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Мешок - птица гордая...
Регистрация: 1.12.2017
№5 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 20:27) #
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Это какая то сумеречная зона. Мрак разума и голубые кляксы
Регистрация: 3.03.2007
№4 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 20:26) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Диагноз: синит головного мозга в финальной стадии.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
№3 Написал: Мясной Москва (Сегодня, 20:24) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
юморной старик
Не может такого быть, чтобы арбитр был настроен против "Зенита"
joy
весь Российский футбол в одной фразе.
Регистрация: 28.11.2017
№2 Написал: алера Ничейный россия (Сегодня, 20:23) #
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  •  (5)

Сам обалдел, начал руками махать
... ,топать ногами,грязно ругаться,но быстро опомнился посмотрев на вип-ложу


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помним и любим историю,кб чемпион!!ура
Регистрация: 22.11.2017
№1 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 20:18) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Орлов после матча с нами дал вью?Мне вот интересно что он про наш матч сказал.
Регистрация: 12.02.2013
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