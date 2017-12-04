Геннадий Орлов: не мог Карасёв быть изначально настроенным против "Зенита"

Футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о действиях арбитра Сергея Карасёва во время матча 19-го тура РФПЛ "Зенит" — "Урал" (2:1). На 46-й минуте судья показал спорившему с ним защитнику сине-бело-голубых Доменико Кришито красную карточку, а затем убрал её и достал жёлтую."Судья Карасёв ошибся, показав сначала красную карточку Кришито. Не может такого быть, чтобы арбитр изначально был настроен против "Зенита". Во-первых, Карасёв сейчас первый кандидат от России на работу на чемпионате мира, и Коллина, как я на жеребьёвке выяснил, тоже хочет его видеть на турнире. Они у одного мастера стригутся, таких в народе называют "кудрявые". Сергей — человек чересчур щепетильный, и эта история с карточкой: что тебе мешает посмотреть, какой там цвет? Он уже заранее вытаскивает — хоп, а это другой цвет. Сам обалдел, начал руками махать, показывать — нет-нет. Весь мир это увидел. Это, конечно, ошибочка, но слава богу, что поправился. Зато в памяти осталось", — сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".