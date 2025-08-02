- "Зенит" сегодня главный клуб в истории российского футбола. У меня на родине он очень хорошо известен трофеями и благодаря тем аргентинцам, которые здесь выступали: Паредесу, Дриусси, Маммане, Краневиттеру и другим. Правда в том, что для нас "Зенит" — это клуб с богатой и яркой историей, - сказал Вега пресс-службе "Зенита".
Роман Вега перешел в летнее трансферное окно и подписал с сине-бело-голубыми контракт до 2030 года. Сумма трансфера составила 7,7 миллионов евро. 21-летний аргентинец выступал за "Аргентинос Хуниорс" и "Барселону Б". Вега провел три матча за "Зенит", но результативными действиями не отметился.
На данный момент команда Сергея Семака занимает третью строчку в таблице РПЛ, имея в своем активе 4 очка.
Роман Вега: "Зенит" - главный клуб в истории российского футбола
Новичок "Зенита" Роман Вега рассказал о популярности клуба из Санкт-Петербурга.
Фото: ФК "Зенит"