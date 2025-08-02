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"Мог бы спасти "Спартак". Смородская - о тренере, который мог бы добиться успеха с красно-белыми

Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская считает, что Сергей Семак подходит на роль главного тренера "Спартака".
Фото: ФК "Зенит"
"Станкович, Абаскаль — это все не те люди, которые способны добиться успеха. Семак? Он смог бы спасти "Спартак", но "Зенит" его не отпустит ни за какие деньги. Но Семак — отличный тренер, знающий РПЛ", - цитирует Смородскую "РБ Спорт".

Сергей Семак является главным тренером петербургского "Зенита" с 2018 года - под его руководством клуб шесть раз становился чемпионом России, дважды завоевывал Кубок страны и пять раз становился обладателем Суперкубка России. Сергей Семак пять раз признавался лучшим тренером года по версии РФС.

На данный момент действующим чемпионом России является "Краснодар", по итогам прошлого сезона команда Сергея Семака стала сербряным призером чемпионата страны, московский "Спартак" закончил сезон на 4 месте.

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