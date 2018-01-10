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Агент: Эдер принесет пользу "Локомотиву" в решающей части сезона

Известный агент Паулу Барбоза не верит в то, что нападающий Эдер зимой покинет "Локомотив".

– Что в Португалии сейчас говорят об Эдере? Он покинет "Локомотив" этой зимой?

– У меня нет такой информации. Это внутреннее дело "Лилля" и "Локомотива". Но это выглядит довольно странным. Если игрок подписал арендное соглашение до конца сезона, значит, надо этот контракт выполнять. Эдер играет в "Локо" и, думаю, останется там до конца чемпионата. Считаю, во второй части сезона он себя лучше проявит.

– Почему?

– Период адаптации прошел. В марте климатические условия намного лучше. На мой взгляд, португалец принесет пользу "Локомотиву" в решающей части сезона.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Эдер Локомотив
Сегодня, 20:30
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№1 Написал: dryhnozaurus (Сегодня, 22:36) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Будем надеяться. Тем более что это офигительный шанс для своего игрока попасть на ЧМ на знакомых стадионах...
Регистрация: 12.06.2016
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