Агент: Эдер принесет пользу "Локомотиву" в решающей части сезона

Известный агент Паулу Барбоза не верит в то, что нападающий Эдер зимой покинет "Локомотив".– У меня нет такой информации. Это внутреннее дело "Лилля" и "Локомотива". Но это выглядит довольно странным. Если игрок подписал арендное соглашение до конца сезона, значит, надо этот контракт выполнять. Эдер играет в "Локо" и, думаю, останется там до конца чемпионата. Считаю, во второй части сезона он себя лучше проявит.– Период адаптации прошел. В марте климатические условия намного лучше. На мой взгляд, португалец принесет пользу "Локомотиву" в решающей части сезона.