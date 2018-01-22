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Источник: "Спартак" прекратил переговоры по защитнику "Сантоса" Вериссимо

"Спартак" отказался от приобретения защитника бразильского "Сантоса" Лукаса Вериссимо, переговоры по трансферу 22-летнего игрока закрыты, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в бразильском клубе.

"Спартак" отказался от покупки Вериссимо. Переговоры закрыты. Футболист остается в Бразилии как минимум до летнего трансферного периода", - сказал источник.

При последнем раунде переговоров стороны обсуждали сумму трансфера в €8,5 млн. При этом "Спартак" обязался выплатить "Сантосу" 5% от перепродажи игрока за сумму до €15 млн и 10%, если сумма превысит €15 млн.
Теги: Вериссимо Спартак Сантос Трансферы
Сегодня, 22:16
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№8 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 23:30) #
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И правильно, Максимовича и россиянина в центр возьмут и ляпота.. smirk


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№7 Написал: golden Axe (Сегодня, 23:05) #
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  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Nastroenie
Надо из Астаны футболистов брать, там топовая команда.

вам болотным нужно у Апоэля брать и у Бней Иегуда.Поражают болотные,выиграют в товарняке у 3 состава Копенгагена,а шуму как будто в ЛЧ победили,хотя какая вам ЛЧ,ваше место на веки вечные в говночашке

Цитата: Blessing
Вроде межсезонье, пора поросячьих фантазий, а у них одни расстройства, до чего несчастное сословие.

зато у вас сплошные радости в товарняках,а как официальные игры начинаются снова бац и вторая смена и постные мины Плаксини и Генки Орлова)Богата еще Русь Матушка блессингами...
Регистрация: 1.02.2017
№6 Написал: Сибирячок (Сегодня, 22:42) #
  • +5
  •  (17)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: grisha
Цитата: Сибирячок
Астана ещё не закончила шуметь в Европе,

Сибирский казах видит узбека издалека ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Казацкая поговорка ))))))))))))))))))))))

Твои 3 класса церковно-приходской тебя не утомили? Примитивен ты, гриша. Одно слово - Витёк.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№5 Написал: grisha (Сегодня, 22:29) #
  • -9
  •  (19)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
Астана ещё не закончила шуметь в Европе,

Сибирский казах видит узбека издалека ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Казацкая поговорка ))))))))))))))))))))))
Регистрация: 19.04.2017
№4 Написал: Сибирячок (Сегодня, 22:27) #
  • +2
  •  (18)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Nastroenie
Надо из Астаны футболистов брать, там топовая команда.

троллина решил подъ***ь, не зная истинного положения дел. Астана ещё не закончила шуметь в Европе, чудо ты ряженое.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№3 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 22:25) #
  • -16
  •  (20)
Болеет за:
«Зенит»
Вроде межсезонье, пора поросячьих фантазий, а у них одни расстройства, до чего несчастное сословие. disappointed


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№2 Написал: grisha (Сегодня, 22:23) #
  • -10
  •  (16)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Nastroenie
Надо из Астаны футболистов брать, там топовая команда.

И из Иранских новосельцевых - ваша обычная поза стоять раком по вечерам )))))))))))))))))))

А Спартак начинал переговоры ???????????
))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Он только жопку выставил, дя приманки, как при переходе в Швейцарию )))))))))))))
Регистрация: 19.04.2017
№1 Написал: Nastroenie Москва (Сегодня, 22:19) #
  • -3
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Надо из Астаны футболистов брать, там топовая команда.
Регистрация: 2.12.2014
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