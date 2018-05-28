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Михаил Боярский: мечтал о назначении Семака в "Зенит"
Известный актер и болельщик "Зенита" Михаил Боярский рассказал, что мечтает о назначении главным тренером петербуржского клуба Сергея Семака, который на данный момент возглавляет "Уфу".
"Что думаю о возможном назначении Семака? Я об этом мечтал. Абсолютно верное решение. Потому что "Зенит" должен не просто бороться за призовые места, а самое главное - иметь настоящую команду. Я считаю, Семак именно тот, кто сможет собрать сильный, сплоченный коллектив.
Может ли ему помешать мягкий характер? Нет. Он молод, талантлив, его хорошо знает команда и болельщики. Самое главное - он наш. Все у него получится.
Что касается усиления позиций, то нужно усилить только морально-нравственные. Остальное все в порядке", - цитирует Боярского Sport24.
"Что думаю о возможном назначении Семака? Я об этом мечтал. Абсолютно верное решение. Потому что "Зенит" должен не просто бороться за призовые места, а самое главное - иметь настоящую команду. Я считаю, Семак именно тот, кто сможет собрать сильный, сплоченный коллектив.
Может ли ему помешать мягкий характер? Нет. Он молод, талантлив, его хорошо знает команда и болельщики. Самое главное - он наш. Все у него получится.
Что касается усиления позиций, то нужно усилить только морально-нравственные. Остальное все в порядке", - цитирует Боярского Sport24.
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