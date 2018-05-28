Последнее с форума:

Тема Сообщений
Mузыка 5716
Зенит 104581
Политика и события в стране и мире 4140
Наши любимые голы 287
LIVERPOOL FC 2531
Ситуация на юго-востоке Украины 119370
Юмор, анекдоты, байки 7712
КБ-Гостевая 26636

Опрос:

Как сыграет Россия с Австрией?
Показать все опросы

Новости партнеров

Михаил Боярский: мечтал о назначении Семака в "Зенит"

Известный актер и болельщик "Зенита" Михаил Боярский рассказал, что мечтает о назначении главным тренером петербуржского клуба Сергея Семака, который на данный момент возглавляет "Уфу".

"Что думаю о возможном назначении Семака? Я об этом мечтал. Абсолютно верное решение. Потому что "Зенит" должен не просто бороться за призовые места, а самое главное - иметь настоящую команду. Я считаю, Семак именно тот, кто сможет собрать сильный, сплоченный коллектив.

Может ли ему помешать мягкий характер? Нет. Он молод, талантлив, его хорошо знает команда и болельщики. Самое главное - он наш. Все у него получится.

Что касается усиления позиций, то нужно усилить только морально-нравственные. Остальное все в порядке", - цитирует Боярского Sport24.
Теги: Боярский Семак Зенит
Сегодня, 22:21
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
3
(0)
№3 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 22:29) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SVN
усилить только морально-нравственные...


Там разгребать надо сначала. Много чего (кого) накопилось. smile
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
№2 Написал: лад USSR (Сегодня, 22:29) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
А что Семак уже в Зените? Я что-то пропустил?
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
№1 Написал: SVN (Сегодня, 22:27) #
  • 0
  •  (2)
online

усилить только морально-нравственные...
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.