Деменко оценил влияние слухов о Тюкавине на "Динамо"

- Тюкавин много лет в "Динамо", и когда он говорит, что хочет бороться за медали, это неприятно для его партнеров: с ними на это нет шансов, по его мнению. И в то же время свои вопросы могут решать агенты, но на коллектив это все влияет. Эти разговоры есть, и они не помогают "Динамо", - приводит слова Деменко "Газета.Ru".
Ранее сообщалось, что главным претендентом на 23-летнего форварда является "Зенит". В нынешнем сезоне Тюкавин пока не отметился результативными действиями, а "Динамо" набрало одно очко в двух стартовых турах чемпионата России.