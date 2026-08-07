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Деменко оценил влияние слухов о Тюкавине на "Динамо"

Экс-игрок сборной России Максим Деменко высказался вокруг обсуждений возможного трансфера Константина Тюкавина в "Зенит".
Фото: ФК "Динамо"
Эксперт считает, что такие слухи могут негативно сказаться на ситуации внутри команды "Динамо".

- Тюкавин много лет в "Динамо", и когда он говорит, что хочет бороться за медали, это неприятно для его партнеров: с ними на это нет шансов, по его мнению. И в то же время свои вопросы могут решать агенты, но на коллектив это все влияет. Эти разговоры есть, и они не помогают "Динамо", - приводит слова Деменко "Газета.Ru".

Ранее сообщалось, что главным претендентом на 23-летнего форварда является "Зенит". В нынешнем сезоне Тюкавин пока не отметился результативными действиями, а "Динамо" набрало одно очко в двух стартовых турах чемпионата России.

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