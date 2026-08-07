Экс-футболист ЦСКА: Гонду и Мусаев - нулевые ребята. Это пропавшие деньги

- Гонду и Мусаев - нулевые ребята. Они могут годиться только на замену на последние 10-15 минут, когда защитники соперника устали и потеряли бдительность. Мусаев может проткнуть, воткнуть любой частью тела и забить, но как основные игроки они не тянут. Гонду - фуфло, дешёвая подделка. Чтобы купить форварда - надо смотреть его в игре, а не на нарезках, которые показывают агенты. По рекомендации агентов - это пропащие деньги, - передаёт слова эксперта "Советский спорт".
В минувшем розыгрыше РПЛ Мусаев принял участие в 30 матчах и забил четыре мяча. На счету Гонду один гол в 11 встречах чемпионата России за ЦСКА.