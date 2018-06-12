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"Наполи" готов заплатить €25 млн за Паредеса

"Наполи" готов заплатить €25 млн за хавбека санкт-петербургского "Зенита" Леандро Паредеса.

По информации CalcioNapoli24, помимо неаполитанцев в услугах аргентинца заинтересован туринский "Ювентус".

Паредес рассматривается руководством "Наполи" как замена словацкого капитана команды Марека Гамшика, который уже в это трансферное окно может сменить клубную прописку.

"Газета.ру"
Теги: Паредес Зенит Наполи Трансферы
Сегодня, 00:05
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(0)
№2 Написал: utekay Россия (Сегодня, 01:12) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
однозначно продать!


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№1 Написал: stainless (Сегодня, 00:08) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Если готов - пусть платит)
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
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