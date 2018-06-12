"Наполи" готов заплатить €25 млн за Паредеса

"Наполи" готов заплатить €25 млн за хавбека санкт-петербургского "Зенита" Леандро Паредеса.По информации CalcioNapoli24, помимо неаполитанцев в услугах аргентинца заинтересован туринский "Ювентус".Паредес рассматривается руководством "Наполи" как замена словацкого капитана команды Марека Гамшика, который уже в это трансферное окно может сменить клубную прописку.