Радимов назвал команду, которая впечатлила его в первой части сезона РПЛ. Это не "Балтика"

"Если глобально, то мы много говорим о "Балтике", и она в принципе и должна остаться где-то наверху. Хотя я все равно не верю, что они удержатся в пятерке.
Если говорить о спорте высших достижений, то, честно скажу, я совершенно не ожидал такого от ЦСКА. Что они будут в лидирующей группе, с таким составом - это очень впечатлило. По качеству игры "армейцы", наверное, прибавили больше всех. И от смены тренера с Николича на Челестини они выиграли — игра стала смотреться более динамично, интересно", - цитирует Радимова "РБ Спорт".
Напомним, что по итогам прошлого сезона ЦСКА стал бронзовым призером чемпионата России и обладателем Кубка страны. Летом клуб объявил об уходе Марко Николича с поста главного тренера - сербский специалист проработал в клубе лишь один сезон. На данный момент он возглавляет греческий АЕК.
Новым главным тренером "армейцев" стал Фабио Челестини, который ранее работал в ряде швейцарских клубов. Под его руководством столичный клуб стал обладателем Суперкубка России.
После 18 сыгранных туров ЦСКА располагается на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата России с 36 набранными очками и отстает от лидирующего "Краснодара" на четыре балла. Калининградская "Балтика" занимает пятое место с 35 очками в своем активе.