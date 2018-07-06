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Артема Дзюбу не устроили предложенные 6 миллионов евро в год в Китае
Нападающий "Зенита" Артём Дзюба мог перейти в "Шанхай Шэньхуа", но его не устроили предложенные условия.
"Шанхай Шэньхуа" — богатый китайский клуб, который известен тем, что платил огромную зарплату Карлосу Тевесу. По неофициальным данным, аргентинец был самым высокооплачиваемым футболистом в мире, получая в Шанхае € 40 млн в год. Дзюбе предложили более скромные условия — € 6 млн в год, что, впрочем, почти вдвое превышает зарплату Артёма в "Зените" (€ 3,5 млн в год). Российский бомбардир, рассмотрев предложение, ответил отказом.
Нападающий сборной России хотел бы попробовать свои силы в английской Премьер-лиге, где на него претендует "Кардифф Сити".
"Чемпионат.сом"
"Шанхай Шэньхуа" — богатый китайский клуб, который известен тем, что платил огромную зарплату Карлосу Тевесу. По неофициальным данным, аргентинец был самым высокооплачиваемым футболистом в мире, получая в Шанхае € 40 млн в год. Дзюбе предложили более скромные условия — € 6 млн в год, что, впрочем, почти вдвое превышает зарплату Артёма в "Зените" (€ 3,5 млн в год). Российский бомбардир, рассмотрев предложение, ответил отказом.
Нападающий сборной России хотел бы попробовать свои силы в английской Премьер-лиге, где на него претендует "Кардифф Сити".
"Чемпионат.сом"
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