Смородская - о переходе Баринова в ЦСКА: я была против

Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская высказалась о переходе Дмитрия Баринова в ЦСКА.
Фото: ФК ЦСКА
Ольга Смородская заявила, что "железнодорожникам" необходимо было продавать футболиста раньше, чтобы получить больше денег.

"Я была против того, чтобы "Локомотив" отпускал Баринова практически бесплатно.
Если уже и хотели расстаться с ним, то почему за такие маленькие деньги? Продали бы в прошлом году, вышло бы дороже", - сказала Смородская "РБ Спорту".

13 января 2026 года пресс-служба ЦСКА объявила о трансфере игрока. Соглашение с футболистом рассчитано до конца июня 2029 года.

Ранее Дмитрий Баринов выступал в составе московского "Локомотива". Всего за клуб опорный полузащитник провел 274 матча, забил 13 голов и отдал 27 голевых передач. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 9 миллионов евро.

