По информации источника, аргентинский клуб рассчитывает оформить трансфер летом. Сейчас игрок может подписать предварительное соглашение о переходе.
Ранее в СМИ появилась информация, что Хуан Боселли может перейти в "Краснодар".
В текущем сезоне за клуб из Нижнего Новгорода нападающий провел 20 матчей и забил 10 голов. Трансферная стоимость уругвайского футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 1,5 миллиона евро.
Источник: Telegram-канал "Инсайды от Карпа"
Боселли может перейти в "Индепендьенте" вместо "Краснодара"
Футболист "Пари НН" Хуан Боселли может перейти в аргентинский "Индепендьенте".
Фото: ФК "Пари НН"