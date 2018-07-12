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Ведран Чорлука – первый действующий игрок РФПЛ в финале ЧМ

Защитник сборной Хорватии и московского "Локомотива" Ведран Чорлука станет первым действующим игроком чемпионата России, который сыграет в финале Чемпионата мира.

Представители РФПЛ ранее никогда не играли в финале ЧМ и не числились в заявке на этой стадии.

Спорт-экспресс
Теги: Чорлука Локомотив РФПЛ Сборная России
Сегодня, 21:47
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(3)
№4 Написал: АБВ М (Сегодня, 22:18) #
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online

Цитата: Лидия Буланова
Так то Гарай первый !!! А не чорлука

Во время ЧМ он был игроком Бенфики. Или я ошибаюсь?
Регистрация: 5.08.2015 [жалоба]
№3 Написал: Лидия Буланова (Сегодня, 22:07) #
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online

Так то Гарай первый !!! А не чорлука
Регистрация: 2.03.2016 [жалоба]
№2 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 22:07) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: P.V.
За один сезон выиграет два чемпионата

Трудно будет одолеть французов, они и отдыхали больше и играли меньше хорватов. Хотя на этом чемпионате уже ничего удивить не может.
Регистрация: 29.10.2010 [жалоба]
№1 Написал: P.V. МОбл (Сегодня, 21:58) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
За один сезон выиграет два чемпионата


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ЦСКА
Регистрация: 14.03.2008 [жалоба]
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