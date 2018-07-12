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22:05
Давор Шукер: я вам скажу, что яйца Манджукича размером не меньше яиц быков с улиц Памплоны (4)
Давор Шукер: я вам скажу, что яйца Манджукича размером не меньше яиц быков с улиц Памплоны (4)
20:47
В ходе товарищеского матча "Ахмат" – "Бирмингем" произошел конфликт между болельщиками клубов (5)
В ходе товарищеского матча "Ахмат" – "Бирмингем" произошел конфликт между болельщиками клубов (5)
19:48
Максим Михайлов: народ смеется по поводу того, что у Шляпникова внешнее сходство с Черчесовым из-за усов
Максим Михайлов: народ смеется по поводу того, что у Шляпникова внешнее сходство с Черчесовым из-за усов
16:06
Марко ван Бастен: то, как сыграла сборная России на ЧМ-2018, хорошо для развития футбола в стране (1)
Марко ван Бастен: то, как сыграла сборная России на ЧМ-2018, хорошо для развития футбола в стране (1)
14:21
Кристиан Карамбе: Россия здорово смотрелась против хорватов, а в серии пенальти распоряжается бог (4)
Кристиан Карамбе: Россия здорово смотрелась против хорватов, а в серии пенальти распоряжается бог (4)
14:13
"Валенсия" отказалась от покупки Фернандеса, поскольку ищет защитника оборонительного плана (14)
"Валенсия" отказалась от покупки Фернандеса, поскольку ищет защитника оборонительного плана (14)
13:26
Станислав Черчесов о речи Дзюбы перед пенальти с Хорватией: когда футболисты между собой что-то обсуждают, тренер там лишний (5)
Станислав Черчесов о речи Дзюбы перед пенальти с Хорватией: когда футболисты между собой что-то обсуждают, тренер там лишний (5)
09:57
Кафельников: говорить что на месте Хорватии должна быть Россия, равносильно заявлению, что "Спартак" должен выиграть Лигу чемпионов (8)
Кафельников: говорить что на месте Хорватии должна быть Россия, равносильно заявлению, что "Спартак" должен выиграть Лигу чемпионов (8)
Ведран Чорлука – первый действующий игрок РФПЛ в финале ЧМ
Защитник сборной Хорватии и московского "Локомотива" Ведран Чорлука станет первым действующим игроком чемпионата России, который сыграет в финале Чемпионата мира.
Представители РФПЛ ранее никогда не играли в финале ЧМ и не числились в заявке на этой стадии.
Спорт-экспресс
Представители РФПЛ ранее никогда не играли в финале ЧМ и не числились в заявке на этой стадии.
Спорт-экспресс
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