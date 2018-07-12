Ведран Чорлука – первый действующий игрок РФПЛ в финале ЧМ

Защитник сборной Хорватии и московского "Локомотива" Ведран Чорлука станет первым действующим игроком чемпионата России, который сыграет в финале Чемпионата мира.Представители РФПЛ ранее никогда не играли в финале ЧМ и не числились в заявке на этой стадии.