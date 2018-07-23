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Кирилл Панченко: "Динамо" не слабее ни "Спартака", ни ЦСКА, ни "Зенита"

Нападающий "Динамо" Кирилл Панченко на встрече с болельщиками поделился ожиданиями от старта нового сезона.

"У нас боеспособный коллектив. Мы не слабее ни "Спартака", ни ЦСКА, ни "Зенита". Мы готовы к сезону.

С воскресенья начнем это показывать. Думаю, нам все по силам", - цитирует Панченко твиттер "Динамо".
Теги: Панченко ЦСКА Динамо Спартак Зенит
Сегодня, 21:35
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2
(1)
№2 Написал: nofrills Москва (Сегодня, 21:43) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Динамо» М
+++
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
№1 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 21:38) #
  • -4
  •  (4)
online

Конечно .Там и сиди.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
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