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Дмитрий Бугров - о драке между фанатами ЦСКА: не в курсе, что происходит у вас в Москве

Болельщик ЦСКА Дмитрий Бугров, известный народе как "Дима Лысый" прокомментировал ситуацию с дракой армейских фанатов на Курском вокзале.

Происшествие случилось сегодня ночью. Телеграм-канал Mash сообщил, что в результате драки погиб 30-летний болельщик армейского клуба Игорь Соколовский.

"Я уже два дня нахожусь в Нижнем Новгороде (сегодня там состоится матч Суперкубка между ЦСКА и "Локомотивом" – Прим.). Не в курсе, что происходит у вас в Москве", - цитирует Бугрова "Спорт-Экспресс".
Теги: ЦСКА
Сегодня, 13:34
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№3 Написал: Lana Del Andrey Rostov-on-Don (Сегодня, 13:48) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Ростов»
а у Жени Валета не спросили?
"Дима Лысый"



Регистрация: 3.05.2014 [жалоба]
№2 Написал: нетрал (Сегодня, 13:43) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
у вас в москве ..а он сам откуда? ...
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№1 Написал: Marlboro131994 Москва (Сегодня, 13:36) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Новостники падают всё ниже и ниже
Регистрация: 22.11.2009 [жалоба]
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