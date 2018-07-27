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Ролан Гусев: переход Головина в "Монако" - хорошая новость для всего российского футбола

Экс-полузащитник ЦСКА Ролан Гусев заявил, что хавбек Александр Головин правильно сделал, что перешел в "Монако".

"Переход Головина – хорошая новость для российского футбола. Молодой и перспективный парень уехал в "Монако" и правильно сделал, потому что он уже проявил себя и в Лиге чемпионов, и на чемпионате мира, благодаря чему его купил хороший европейский клуб", - цитирует Гусева РИА Новости.
Теги: Гусев Головин Монако
Сегодня, 18:24
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№1 Написал: miktar (Сегодня, 19:44) #
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Увы, Ролан, не соглашусь.Плохая новость. Плохая.


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
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