РПЛ и "Матч ТВ" будут совместно выбирать лучшего игрока тура

РПЛ и "Матч ТВ" объединились в выборе лучшего игрока тура.Во вторник, 31 июля, лига и телеканал запустили голосование по выбору лучшего игрока 1-го тура.Голосование пройдет в два этапа на официальных страницах РПЛ и "Матч ТВ" ВКонтакте.Пятерых кандидатов от каждого клуба будут выбирать с помощью компании InStat, которая специализируется на сборе профессиональной футбольной статистики.На первом этапе голосования будут определены лучшие игроки каждого матча, которые потом получат право бороться за звание лучшего в туре.Первый этап выбора лучшего игрока первого тура закончится в четверг 2-го августа в 12.00. Его победители попадут во второй этап.Имя лучшего игрока 1-го тура будет объявлено 3-го августа, в 12:00. Среди лучших игроков тура будет выбираться лучший игрок месяца, а затем и всего сезона.