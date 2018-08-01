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Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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17:26
Александр Максименко: приложу максимум усилий, чтобы "Спартак" выиграл все турниры, в которых будет участвовать
Александр Максименко: приложу максимум усилий, чтобы "Спартак" выиграл все турниры, в которых будет участвовать
17:14
Василий Березуцкий: если я приезжаю на отдых и вижу игроков "Спартака", "Зенита" или "Локо", мне хочется оттуда свалить (4)
Василий Березуцкий: если я приезжаю на отдых и вижу игроков "Спартака", "Зенита" или "Локо", мне хочется оттуда свалить (4)
15:54
Помощник Талалаева в "Пюнике" объяснил свой непристойный жест в адрес запасных казахского "Тобола" (3)
Помощник Талалаева в "Пюнике" объяснил свой непристойный жест в адрес запасных казахского "Тобола" (3)
12:13
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Президент "Крыльев Советов": Сергей Рыжиков в ближайшее время подпишет контракт с нашим клубом (3)
11:48
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РПЛ и "Матч ТВ" будут совместно выбирать лучшего игрока тура
РПЛ и "Матч ТВ" объединились в выборе лучшего игрока тура.
Во вторник, 31 июля, лига и телеканал запустили голосование по выбору лучшего игрока 1-го тура.
Голосование пройдет в два этапа на официальных страницах РПЛ и "Матч ТВ" ВКонтакте.
Пятерых кандидатов от каждого клуба будут выбирать с помощью компании InStat, которая специализируется на сборе профессиональной футбольной статистики.
На первом этапе голосования будут определены лучшие игроки каждого матча, которые потом получат право бороться за звание лучшего в туре.
Первый этап выбора лучшего игрока первого тура закончится в четверг 2-го августа в 12.00. Его победители попадут во второй этап.
Имя лучшего игрока 1-го тура будет объявлено 3-го августа, в 12:00. Среди лучших игроков тура будет выбираться лучший игрок месяца, а затем и всего сезона.
РПЛ
Во вторник, 31 июля, лига и телеканал запустили голосование по выбору лучшего игрока 1-го тура.
Голосование пройдет в два этапа на официальных страницах РПЛ и "Матч ТВ" ВКонтакте.
Пятерых кандидатов от каждого клуба будут выбирать с помощью компании InStat, которая специализируется на сборе профессиональной футбольной статистики.
На первом этапе голосования будут определены лучшие игроки каждого матча, которые потом получат право бороться за звание лучшего в туре.
Первый этап выбора лучшего игрока первого тура закончится в четверг 2-го августа в 12.00. Его победители попадут во второй этап.
Имя лучшего игрока 1-го тура будет объявлено 3-го августа, в 12:00. Среди лучших игроков тура будет выбираться лучший игрок месяца, а затем и всего сезона.
РПЛ
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