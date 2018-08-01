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РПЛ и "Матч ТВ" будут совместно выбирать лучшего игрока тура

РПЛ и "Матч ТВ" объединились в выборе лучшего игрока тура.

Во вторник, 31 июля, лига и телеканал запустили голосование по выбору лучшего игрока 1-го тура.

Голосование пройдет в два этапа на официальных страницах РПЛ и "Матч ТВ" ВКонтакте.

Пятерых кандидатов от каждого клуба будут выбирать с помощью компании InStat, которая специализируется на сборе профессиональной футбольной статистики.

На первом этапе голосования будут определены лучшие игроки каждого матча, которые потом получат право бороться за звание лучшего в туре.

Первый этап выбора лучшего игрока первого тура закончится в четверг 2-го августа в 12.00. Его победители попадут во второй этап.

Имя лучшего игрока 1-го тура будет объявлено 3-го августа, в 12:00. Среди лучших игроков тура будет выбираться лучший игрок месяца, а затем и всего сезона.

РПЛ
Сегодня, 16:17
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3
(1)
№3 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 17:54) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Вообще пох... это не канал для людей а чисто обдиралово! Уроды!!
Регистрация: 5.04.2017 [жалоба]
№2 Написал: Ditrih (Сегодня, 17:28) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
а футбол они бесплатно будут показывать?)
Регистрация: 1.06.2014 [жалоба]
№1 Написал: Parshin (Сегодня, 16:32) #
  • -1
  •  (1)
online

Ну, тогда нужно одновременно НАЗЫВАТЬ и ЛУЧШЕГО Бомбардира тура, среди тех, кто забил наибольшее число мячей, ведь футбол - это прежде забитые мячи! И определение Лучших игроков - это субъективный (вкусовой) фактор, а Лучший бомбардир тура - это всегда очень конкретно!!!
Правда, нередко бывает, что несколько игроков в туре забивают одинаковое количество голов - 1, 2 , 3... В этом случае, нужно проработать, как в таком случае, определять Лучшего бомбардира тура из тех, кто забил одинаково в туре, например, по 2 мяча... По мячу, который принес победу, а при этом равенстве - по красоте забитого мяча, ну и т.п.
Да и о "Лучшем вратаре тура" тоже можно и нужно подумать... Вратарь - это очень особая позиция!!!
Т.е. нужно определять по ТРЕМ позициям по турам: "Лучший игрок тура" (по голосованию), "Лучший бомбардир тура", "Лучший вратарь тура" !!!!!!
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
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