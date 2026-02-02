Матчи Скрыть

Экс-футболист "Зенита" высказался о рисках трансфера Дивеева

Бывший футболист "Зенита" Константин Лепёхин поделился мнением о будущем Игоря Дивеева в клубе после его перехода из ЦСКА, обратив внимание на нюансы адаптации.
По словам экс-игрока, сам факт трансфера ещё не означает мгновенного эффекта, так как футболисту предстоит привыкнуть к новым условиям.

- Любой переход имеет массу побочных факторов: футболист меняет обстановку, коллектив, город… Он будет, скорее всего, приносить пользу. Но это не стопроцентная гарантия, - передаёт слова Лепёхина "Спорт день за днём".


Защитник перебрался в "Зенит" в январе. В этом сезоне футболист принял участие в 19 матчах во всех турнирах и отметился тремя забитыми мячами.

"Зенит" с 39 очками в копилке занимает второе место в чемпионате России. В рамках 19-го тура РПЛ команда Сергея Семака дома примет "Балтику", встреча пройдёт 27 февраля.

