"Боруссия" набрала три очка в домашнем матче чемпионата Германии

В Дортмунде состоялся матч 20-го тура чемпионата Германии, в котором местная "Боруссия" принимала "Хайденхайм".
Фото: Getty Images
Встреча получилась результативной и завершилась победой хозяев поля - 3:2.

На 44-й минуте Вальдемар Антон вывел дортмундцев вперед, однако гости сумели быстро изменить ход игры. В компенсированное к первому тайму время Юлиан Нихюс восстановил равенство, а вскоре после перерыва он же оформил дубль, выведя "Хайденхайм" вперед.

Во второй половине встречи "Боруссия" ответила серией результативных атак. На 68-й минуте Серу Гирасси реализовал пенальти, сравняв счет, а уже через минуту нападающий забил еще раз и установил окончательный результат матча.

