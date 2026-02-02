"Боруссия" набрала три очка в домашнем матче чемпионата Германии

В Дортмунде состоялся матч 20-го тура чемпионата Германии, в котором местная "Боруссия" принимала "Хайденхайм".

Фото: Getty Images

Встреча получилась результативной и завершилась победой хозяев поля - 3:2.



На 44-й минуте Вальдемар Антон вывел дортмундцев вперед, однако гости сумели быстро изменить ход игры. В компенсированное к первому тайму время Юлиан Нихюс восстановил равенство, а вскоре после перерыва он же оформил дубль, выведя "Хайденхайм" вперед.



Во второй половине встречи "Боруссия" ответила серией результативных атак. На 68-й минуте Серу Гирасси реализовал пенальти, сравняв счет, а уже через минуту нападающий забил еще раз и установил окончательный результат матча.

Яндекс.Новостях и Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в Telegram Гугл.Новостях . Все главные и интересные новости тут Гугл.Новости Яндекс.Новости Телеграм



Хайденхайм