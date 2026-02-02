"Манчестер Сити" не смог обыграть "Тоттенхэм", имея преимущество в два мяча

Матч 24-го тура чемпионата Англии между "Тоттенхэмом" и "Манчестер Сити" завершился ничьей.

Фото: BBC Sport

Команда Хосепа Гвардиолы уверенно провела первый тайм и сумела создать солидный задел. Уже на 11-й минуте счет открыл полузащитник гостей Райан Шерки, а перед перерывом Антуан Семеньо увеличил преимущество "Сити".



После перерыва инициатива перешла к хозяевам поля. На 53-й минуте "Тоттенхэм" сократил отставание после автогола новичка "Манчестер Сити" Марка Гехи. А на 70-й минуте Доминик Соланке сравнял счет, поразив ворота эффектным ударом "скорпиона".



"Манчестер Сити" с 47 очками продолжает занимать второе место. "Тоттенхэм" набрал 29 очков и поднялся на 14-ю позицию.

