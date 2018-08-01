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Роман Бабаев: медосмотр Эрнандес прошёл, сейчас проблем со здоровьем нет

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заверил, что у новичка команды Абеля Эрнандеса со здоровьем всё в порядке. Ранее сообщалось, что уругваец имеет проблемы с прохождением медосмотра.

- Переговоры действительно затянулись. Но это нормальная ситуация. Там не было ничего крамольного. Медосмотр Абель прошёл, на данный момент проблем со здоровьем у него нет. Понятно, что длительный период футболист пропустил, потому что сезон закончился давно. Главное, набрать физическую форму.

Считаю, мы усилились. Футболист достаточно известный, играл за сборную Уругвая. Надеюсь, поможет нашей команде, усилит линию атаки. Эрнандес доволен, что перешёл в наш клуб. Надеется наверстать упущенное, реализовать свой потенциал. Хочет себя проявить в чемпионате и Лиге чемпионов, вопросов с мотивацией нет никаких. Надеюсь, он сможет успешно заиграть за наш клуб, - сказал Бабаев в интервью "Чемпионату".
Теги: Бабаев ЦСКА Эрнандес
Сегодня, 22:31
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4
(4)
№4 Написал: SPV 77 Брянск (Сегодня, 23:13) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Бабаев пиз...ол еще тот, весь мир знает что у этого парня есть серьезные проблемы со здоровьем иначе не ходил бы он свободным агентом.
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№3 Написал: Frankenstein (Сегодня, 23:01) #
  • -5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Резко стал здоровым,как закорючку поставил в контракте,свободный агент чудесная сила laughing
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№2 Написал: Гастэряну (Сегодня, 22:49) #
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  •  (2)

Цитата: serega_user




ЦСКА сможет разорвать контракт с Эрнандесом в случае травмы без компенсации

ай да Гинер!


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пищевик - бАмжи мАсковские, у них даже стадиона своего нет.
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
№1 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 22:33) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
ЦСКА сможет разорвать контракт с Эрнандесом в случае травмы без компенсации

Стали известны детали контракта Абеля Эрнандеса с московским ЦСКА. Сегодня «армейцы» объявили о подписании с игроком трехлетнего соглашения.

Как стало известно Sport24, зарплата футболиста в ЦСКА составит 1,8 миллиона евро. Также в контракте Эрнандеса прописан пункт, предусматривающий возможность расторжения соглашения в случае травмы.

Как рассказал источник в окружении футболиста, руководство ЦСКА настояло на внесении в контракт условия, согласно которому отношения с игроком могут быть разорваны без выплаты компенсации в случае получения футболистом тяжелой травмы в ближайшие полгода.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что форвард испытал проблемы при прохождении медосмотра в ЦСКА из-за своих проблем с коленями и ахилловым сухожилием.

В сезоне-2017/18 Эрнандес выступал за «Халл Сити», где в 10 матчах Чемпионшипа забил 8 мячей и отдал 2 результативные передачи. Эрнандес является игроком сборной Уругвая: на его счету 28 матчей за главную команду страны, в которых он забил 11 голов.
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
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