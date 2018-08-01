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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Роман Бабаев: медосмотр Эрнандес прошёл, сейчас проблем со здоровьем нет
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заверил, что у новичка команды Абеля Эрнандеса со здоровьем всё в порядке. Ранее сообщалось, что уругваец имеет проблемы с прохождением медосмотра.
- Переговоры действительно затянулись. Но это нормальная ситуация. Там не было ничего крамольного. Медосмотр Абель прошёл, на данный момент проблем со здоровьем у него нет. Понятно, что длительный период футболист пропустил, потому что сезон закончился давно. Главное, набрать физическую форму.
Считаю, мы усилились. Футболист достаточно известный, играл за сборную Уругвая. Надеюсь, поможет нашей команде, усилит линию атаки. Эрнандес доволен, что перешёл в наш клуб. Надеется наверстать упущенное, реализовать свой потенциал. Хочет себя проявить в чемпионате и Лиге чемпионов, вопросов с мотивацией нет никаких. Надеюсь, он сможет успешно заиграть за наш клуб, - сказал Бабаев в интервью "Чемпионату".
- Переговоры действительно затянулись. Но это нормальная ситуация. Там не было ничего крамольного. Медосмотр Абель прошёл, на данный момент проблем со здоровьем у него нет. Понятно, что длительный период футболист пропустил, потому что сезон закончился давно. Главное, набрать физическую форму.
Считаю, мы усилились. Футболист достаточно известный, играл за сборную Уругвая. Надеюсь, поможет нашей команде, усилит линию атаки. Эрнандес доволен, что перешёл в наш клуб. Надеется наверстать упущенное, реализовать свой потенциал. Хочет себя проявить в чемпионате и Лиге чемпионов, вопросов с мотивацией нет никаких. Надеюсь, он сможет успешно заиграть за наш клуб, - сказал Бабаев в интервью "Чемпионату".
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