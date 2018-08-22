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Первая пресс-конференция Евсеева в СКА закончилась скандалом (видео)

Главный тренер "СКА-Хабаровск" Вадим Евсеев досрочно покинул первую пресс-конференцию в новой должности, состоявшуюся после матча 1/32 финала Кубка России против "Луча" (2:0).

После вопроса одного из журналистов: "Каково вам работать в команде, которая нарушает регламент и работает, по всей видимости, с судьями?" Евсеев заявил, что не является судьей, а затем покинул пресс-конференцию.



Напомним, в июле "Армавир" подал в КДК протест на результат проигранного матча против "СКА-Хабаровска" (0:3) в ФНЛ, считая, что сыгравший за армейцев Ираклий Квеквескири должен был отбывать дисквалификацию с прошлого сезона. КДК отказал "Армавиру" в удовлетворении заявления, так как было установлено отсутствие вины хабаровского клуба.

Спорт-Экспресс
Теги: Евсеев СКА-Хабаровск
Сегодня, 19:47
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№14 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 21:05) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: igorspartak
шлюхи

а Журавель как провоцировал грязно Григоряна? Евсеев просто ушел, а там вообще за провокацию можно было в табло с ноги давать....


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№13 Написал: rfgbnfy (Сегодня, 21:00) #
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online

Евсеев - очень сдержано,конструктивно и что самое главное хладнокровно RESPECT!
Регистрация: 25.07.2016 [жалоба]
№12 Написал: AndNow60 Карелия (Сегодня, 20:57) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Вадим, надо было послать этих журналюшек туда же, как после матча с Уэльсом... Вот г_андоны!


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Честь и совесть - превыше всего!
Регистрация: 25.01.2014 [жалоба]
№11 Написал: bymer Санкт-Петербург (Сегодня, 20:55) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: нетрал
что за возмущение? он спросил тот не ответил ..прямой вопрос ...если язык в костлявый только втащить и может ..

давай я тебе вопрос задам(например): "как ты прокоментируешь, что ты петух, и ты е*ешься с мужиками"
ВОПРОС БЫЛ ТУПОЙ, ЭТО БЫЛО ОБВИНЕНИЕ,ГДЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА И ТД. ЖУРНАЛЮГА ЧМО!!!!
Регистрация: 13.02.2008 [жалоба]
№10 Написал: Сибирячок (Сегодня, 20:52) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Журнаш***а
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№9 Написал: Egorysche (Сегодня, 20:46) #
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журналисты потихоньку превращаются в шакалов и гиен
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
№8 Написал: Гастэряну (Сегодня, 20:40) #
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online

Евсеев молодец!!!


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пищевик - бАмжи мАсковские, у них даже стадиона своего нет.
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
№7 Написал: нетрал (Сегодня, 20:16) #
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Болеет за:
«Зенит»
что за возмущение? он спросил тот не ответил ..прямой вопрос ...если язык в костлявый только втащить и может ..
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№6 Написал: stepanmlc (Сегодня, 20:13) #
  • +6
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online
Болеет за:
«Спартак»
журналюга мразота, а потом еще ноют, что их игнорируют, обижают и пр.
Вадим молодец, не повелся на провакацию


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
№5 Написал: Alter ego (Сегодня, 20:11) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
За так поставленный вопрос нужно лишать аккредитации - по причине профнепригодности.
Регистрация: 17.05.2017 [жалоба]
№4 Написал: igorspartak Тверь (Сегодня, 20:08) #
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Болеет за:
«Спартак»
шлюхи


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Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012 [жалоба]
№3 Написал: XUMKA мос.обл (Сегодня, 20:01) #
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online
Болеет за:
«Химки»
провокаторы
Регистрация: 14.09.2010 [жалоба]
№2 Написал: Marlboro131994 Москва (Сегодня, 19:58) #
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Болеет за:
ЦСКА
Пипец журнашлюшка попалась
Регистрация: 22.11.2009 [жалоба]
№1 Написал: Lana Del Andrey Rostov-on-Don (Сегодня, 19:57) #
  • +7
  •  (7)
Болеет за:
«Ростов»
Чё за долпоёпы вопросы задают? Двоим журнаш***ам втащить похорошему бы
Регистрация: 3.05.2014 [жалоба]
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