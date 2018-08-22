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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Первая пресс-конференция Евсеева в СКА закончилась скандалом (видео)
Главный тренер "СКА-Хабаровск" Вадим Евсеев досрочно покинул первую пресс-конференцию в новой должности, состоявшуюся после матча 1/32 финала Кубка России против "Луча" (2:0).
После вопроса одного из журналистов: "Каково вам работать в команде, которая нарушает регламент и работает, по всей видимости, с судьями?" Евсеев заявил, что не является судьей, а затем покинул пресс-конференцию.
Напомним, в июле "Армавир" подал в КДК протест на результат проигранного матча против "СКА-Хабаровска" (0:3) в ФНЛ, считая, что сыгравший за армейцев Ираклий Квеквескири должен был отбывать дисквалификацию с прошлого сезона. КДК отказал "Армавиру" в удовлетворении заявления, так как было установлено отсутствие вины хабаровского клуба.
Спорт-Экспресс
После вопроса одного из журналистов: "Каково вам работать в команде, которая нарушает регламент и работает, по всей видимости, с судьями?" Евсеев заявил, что не является судьей, а затем покинул пресс-конференцию.
Был бы Евсеев помоложе, вточил бы чуваку со Спортса. И был бы прав pic.twitter.com/QREZnEVLlH— Руслан Абушкин (@abushkin) August 22, 2018
Напомним, в июле "Армавир" подал в КДК протест на результат проигранного матча против "СКА-Хабаровска" (0:3) в ФНЛ, считая, что сыгравший за армейцев Ираклий Квеквескири должен был отбывать дисквалификацию с прошлого сезона. КДК отказал "Армавиру" в удовлетворении заявления, так как было установлено отсутствие вины хабаровского клуба.
Спорт-Экспресс
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