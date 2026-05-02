"Стратегическое решение, что стадион у "Акрона" будет, принято. Однозначно стадион появится. У нас запланирована региональная мера поддержки. Конечно, область поможет построить "Акрону" стадион", - сказал Федорищев "Чемпионату".
На данный момент тольяттинский "Акрон" проводит свои домашние матчи в Самаре на стадионе "Солидарность Самара Арена".
"Акрон" под руководством Заурбека Тедеева идет на 11-м месте в таблице РПЛ с 27 очками.
Губернатор Самарской области заявил, что у "Акрона" будет свой стадион
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поделился информацией о строительстве стадиона для "Акрона".
