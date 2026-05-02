Экс-президент "Крыльев": вчера Самара гуляла!

Экс-президент "Крыльев Советов" Виктор Развеев высказался о победе команды над "Спартаком".
"Присутствовала недооценка соперника как у "Локомотива", так и у "Спартака".
Не было того порыва и интересной игры, которую показывал "Спартак" в предыдущих играх. А "Крылья" выглядели очень достойно. Вчера Самара гуляла!", - сказал Развеев "Чемпионату".

Вчера, 1 мая, самарские "Крылья Советов" на домашнем стадионе одержали победу над московским "Спартаком" в матче 28 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 2:1, забитыми мячами в составе хозяев отметились Фернандо Костанца (пенальти) и Кирилл Печенин, в составе гостей - Манфред Угальде.

По итогам 28 сыгранных туров волжане располагаются на десятой строчке в турнирной таблице чемпионата России с 29 набранными очками.

