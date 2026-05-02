Дмитриев оценил судейство в матче "Крылья Советов" - "Спартак"

Игрок "Спартака" Игорь Дмитриев высказался о судействе Игоря Карасева в матче 28-го тура РПЛ с "Крыльями Советов".
Фото: ФК "Спартак"
"Единственное, что было очень много больших пауз.
Нам надо было обязательно продолжать игру, когда можно было. Понятно, что свои моменты мы всё равно не забили", - сказал Дмитриев "Матч ТВ".

Вчера, 1 мая, самарские "Крылья Советов" на домашнем стадионе одержали победу над московским "Спартаком" в матче 28 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 2:1, забитыми мячами в составе хозяев отметились Фернандо Костанца (пенальти) и Кирилл Печенин, в составе гостей - Манфред Угальде.

Красно-белые занимают четвертое место в таблице с 48 баллами в своем активе.

