Дмитриев оценил судейство в матче "Крылья Советов" - "Спартак"

"Единственное, что было очень много больших пауз.Нам надо было обязательно продолжать игру, когда можно было. Понятно, что свои моменты мы всё равно не забили", - сказал Дмитриев "Матч ТВ".
Вчера, 1 мая, самарские "Крылья Советов" на домашнем стадионе одержали победу над московским "Спартаком" в матче 28 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 2:1, забитыми мячами в составе хозяев отметились Фернандо Костанца (пенальти) и Кирилл Печенин, в составе гостей - Манфред Угальде.
Красно-белые занимают четвертое место в таблице с 48 баллами в своем активе.