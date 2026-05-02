Агент Батракова рассказал информацию о переговорах с другими клубами насчет игрока

Агент полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова Владимир Кузьмичев рассказал, с какими клубами ведутся переговоры насчет трансфера игрока.
Фото: ФК "Локомотив"
"На сегодняшний день ни с одним клубом по Алексею у меня не было контактов.
Есть общение с посредниками, люди звонят, узнают условия, но не более. Это нормальная история", - сказал Кузьмичев "РБ Спорт".

В нынешнем сезоне Алексей Батраков провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 35 матчей и отметился 17 забитыми мячами и 12 результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего полузащитника в 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что французский "ПСЖ" следит за Батраковым и может сделать предложение во время летнего трансферного окна. Контракт россиянина со столичным клубом рассчитан до июня 2029 года.

