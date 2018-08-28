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Сергей Хусаинов: вы хоть семь Коллин поставьте во главе судейского корпуса - ничего не изменится

Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов отметил, что улучшений в работе судейского корпуса нет и быть не может.

"Можно внести и другое предложение. Если несправедливо показана вторая желтая карточка, почему бы ее не отменить? Если она показана из-за судейской преднамеренности, почему главе судейства не выступить с такой инициативой? Все же по справедливости должно быть. Улучшения в работе наших судей при Александре Егорове? Да их не может быть. Ну поймите вы это наконец. Ничего не будет! Вы хоть семь Коллин поставьте во главе судейского корпуса – ничего не изменится. Системный сбой. Нужно провести очень хорошую работу по отбору и воспитанию судей. Ведь Коллина за тебя на поле не выйдет! Системы подготовки нет. Сидя у монитора, ты не научишься судить. ВАР – это хорошая вещь, но не выход. Сейчас Александр Егоров все время защищает своих подопечных. Но ведь он этих людей не подбирал, вот в чем вся штука", - цитирует Хусаинова "Спорт-Экспресс".
Теги: Хусаинов
Сегодня, 17:32
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№1 Написал: Sesk (Сегодня, 17:43) #
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Не надо семь ставить, надо одного убрать и поставить адекватного человека.И все наладится.
Регистрация: 23.06.2016 [жалоба]
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