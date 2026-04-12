Согласно обновлённым данным, шансы "Арсенала" на титул составляют 87,26%, тогда как вероятность победы "Манчестер Сити" оценивается в 12,74%. До этого тура показатель лондонского клуба был значительно выше - 97,7%.
Изменения связаны с результатами последних игр: команда Микеля Артеты уступила "Борнмуту" (1:2), а "Манчестер Сити" разгромил "Челси" со счётом 3:0.
На данный момент "Арсенал" возглавляет таблицу с 70 очками, "Манчестер Сити" идёт следом, имея 64 балла и игру в запасе.
Суперкомпьютер Opta обновил шансы "Арсенала" и "Манчестер Сити" на победу в АПЛ
Суперкомпьютер Opta пересчитал вероятность чемпионства в АПЛ после матчей 32-го тура.
