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Массимо Каррера назвал самое приятное воспоминание, связанное со "Спартаком"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера признался, что самым приятным воспоминанием, связанным с красно-белыми, для него является чемпионство в сезоне-2016/2017.

"Самое приятное воспоминание? Когда мы выиграли чемпионат", - сказал Каррера.

Теги: Каррера Спартак
Сегодня, 17:41
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