Массимо Каррера назвал самое приятное воспоминание, связанное со "Спартаком"

???? «Топ-10. О себе». Массимо Каррера



Игроки и тренеры #Спартак’а расскажут вам о своих интересах и предпочтениях в новой рубрике «Топ-10. О себе».



? Открывает ее главный тренер красно-белых Массимо Каррера.



Какие из его ответов войдут в вашу «десятку»? ? pic.twitter.com/hd7LfnZ3Oh — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) August 28, 2018

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера признался, что самым приятным воспоминанием, связанным с красно-белыми, для него является чемпионство в сезоне-2016/2017."Самое приятное воспоминание? Когда мы выиграли чемпионат", - сказал Каррера.