В Швейцарии высказались о работе Челестини в ЦСКА

"У Челестини такое случается: как только начинаются трудности, появляются и проблемы с игроками. Что именно происходит в ЦСКА, я не знаю, но в "Лозанне" и "Люцерне" уже были похожие ситуации. У нас в "Сьоне" отдельной проблемой был Балотелли - им было непросто управлять. С этим Фабио не справился и тоже ушел.
Не знаю всей ситуации в ЦСКА, и не мне судить, уходить Челестини или нет, но видно, что он не справляется", - сказал Константин Sport24.
После возобновления сезона московский ЦСКА провел 9 матчей, одержал 4 победы и потерпел 5 поражений во всех турнирах. После ответной игры с "Краснодаром" в рамках полуфинала Пути РПЛ футболист "армейцев" Мойзес был отстранен от тренировок с командой из-за конфликта со швейцарским специалистом.
На данный момент подопечные Фабио Челестини занимают пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 42 очка в 24 матчах.