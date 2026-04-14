Погребняк ответил, сможет ли ЦСКА включиться в борьбу за верхние места в РПЛ

"Никто ни за что не борется, кроме "Краснодара" и "Зенита". Остальные уже давно играют товарищеские матчи, смотрят молодёжь.
От ЦСКА никто не ожидал поражения от "Сочи". Причём победи армейцы - были бы гипотетически шансы включиться в борьбу за верхние места. Сейчас шансов на это нет", - сказал Погребняк "Чемпионату".
12 апреля состоялся матч в рамках 24-го тура Российской Премьер-Лиги между московским ЦСКА и "Сочи". Встреча проходила на "ВЭБ Арене". Подопечные Фабио Челестини потерпели поражение со счетом 0:1.
На данный момент московский клуб занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 42 очка в 24-х матчах.