Погребняк ответил, сможет ли ЦСКА включиться в борьбу за верхние места в РПЛ

Бывший игрок сборной России Павел Погребняк высказался о выступлении ЦСКА в текущем сезоне РПЛ.
Фото: ФК ЦСКА
Павел Погребняк заявил, что от "армейцев" никто не ожидал поражение от "Сочи".

"Никто ни за что не борется, кроме "Краснодара" и "Зенита". Остальные уже давно играют товарищеские матчи, смотрят молодёжь.

От ЦСКА никто не ожидал поражения от "Сочи". Причём победи армейцы - были бы гипотетически шансы включиться в борьбу за верхние места. Сейчас шансов на это нет", - сказал Погребняк "Чемпионату".

12 апреля состоялся матч в рамках 24-го тура Российской Премьер-Лиги между московским ЦСКА и "Сочи". Встреча проходила на "ВЭБ Арене". Подопечные Фабио Челестини потерпели поражение со счетом 0:1.

На данный момент московский клуб занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 42 очка в 24-х матчах.

