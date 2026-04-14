Осинькин высказался о своем контракте с "Сочи"

Главный тренер "Сочи" Игорь Осинькин прокомментировал ситуацию со своим контрактом.

- Не знаю. Не готов разговаривать. Со мной никто не разговаривал, я не знаю, что делать. Не знаю, что будет с командой. Не понимаю, кто из футболистов будет оставаться. Сейчас надо доиграть сезон. Эти разговоры не от меня должны идти, - сказал Осинькин "РБ Спорту"

Российский специалист заявил, что с ним никто не разговаривал по поводу нового соглашения с "Сочи".Игорь Осинькин стал главным тренером "Сочи" с начала сентября 2025 года. В текущем сезоне под его руководством команда провела 20 матчей, одержала 3 победы, 2 раза сыграла вничью и потерпела 15 поражений.На данный момент "Сочи" занимает 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 12 очков в 24 матчах.