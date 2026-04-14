По информации источника, петербургский клуб заинтересован в трансфере игрока "Ботафого" Данило. Сам футболист не исключает переезда в Россию. Сине-бело-голубые готовы платить полузащитнику 4 миллиона евро в год.
Ранее в СМИ появилась информация, что "Зенит" планирует продать Вендела в летнее трансферное окно.
Данило выступает в составе "Ботафого" с июля 2025 года. В текущем сезоне полузащитник провел за клуб 16 матчей, забил 7 голов и отдал 2 результативные передачи. Соглашение с футболистом рассчитано до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость 24-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 24 миллиона евро.
Источник: Planeta do Futebol со ссылкой на ESPN
Стало известно, кого хочет купить "Зенит" на замену Венделу - источник
