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Ташаев и Ещенко полетели со "Спартаком" в Санкт-Петербург на игру с "Зенитом"

"Спартак" вылетел в Санкт-Петербург, где завтра состоится матч 6-го тура РПЛ против "Зенита". В северную столицу отправились 22 игрока.

Вратари: Александр Максименко, Артём Ребров;

Защитники: Сальваторе Боккетти, Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Самуэль Жиго, Дмитрий Комбаров, Марко Петкович, Николай Рассказов;

Полузащитники: Денис Глушаков, Роман Зобнин, Александр Ломовицкий, Лоренсо Мельгарехо, Ивелин Попов, Александр Самедов, Александр Ташаев, Артём Тимофеев, Фернандо, Софьян Ханни;

Нападающие: Зе Луиш, Луис Адриано, Педро Роша.

ФК "Спартак"
Теги: Спартак Зенит
Сегодня, 17:36
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