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Клаудио Маркизио: сильные команды извлекают уроки из таких поражений

Полузащитник "Зенита" Клаудио Маркизио прокомментировал поражение от "Анжи" (1:2) в девятом туре РПЛ.

"В сложные моменты требуются не только мужество и характер, но также внимание и терпение.

Сильные команды извлекают уроки из таких поражений, когда хочешь быть лучшим, каждая деталь имеет значение.

Продолжаем усердно работать", — написал Маркизио в своем инстаграме.
Теги: Зенит Анжи Маркизио
Сегодня, 09:28
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