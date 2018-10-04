Дмитрий Тарасов: все плохо играют, вся команда

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов отреагировал на пост в инстаграме про братьев Миранчуков.В аккаунте фанатов московского клуба появилось фото игроков и удивленный эмодзи. Тарасов в комментариях написал: "Все плохо играют, вся команда".