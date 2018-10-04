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Дмитрий Тарасов: все плохо играют, вся команда

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов отреагировал на пост в инстаграме про братьев Миранчуков.

В аккаунте фанатов московского клуба появилось фото игроков и удивленный эмодзи. Тарасов в комментариях написал: "Все плохо играют, вся команда".

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Братья ????

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Теги: Тарасов Миранчук Локомотив
Сегодня, 19:08
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#2  Илья Назаров_2   (Сегодня, 19:56)
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Xoтитe cделать cвoe тeлo кpacивым кaк у спopтcмeнов? 3нaкoмый paccказaл как пoдкaчать тeлo не xодя в тpeнaжёpку и нe сидя на изнуpитeльных диeтах, пoвepьтe этo caмый инновациoнный и дeйcтвенный спocoб. вoт мой peзультaт зa двe недeли (извинитe за cпам)! ------ https://numl.org/dWq
Регистрация: 4.10.2018 [жалоба]
#1  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 19:21)
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Болеет за:
«Локомотив»
Я что-то не вижу комментарий Тарасова.
Срачь-тема что-ли?


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Believe LOKO (is reaL)

Joss не бань навсегда, please.
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
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