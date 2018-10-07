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Илья Геркус затроллил ЦСКА с помощью конструктора "Lego" (видео)

Генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус после победы своей команды над ЦСКА, потроллил армейский клуб, выложив в своем инстаграме ролик с танцующим человечком из серии Лего.

"Еееееей!" - подписал ролик Геркус.

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Еееееей!!!!

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Напомним, что армейцы на официальном YouTube-канале опубликовали превью к матчу 10-го тура чемпионата России против "Локомотива". Действие событий разворачивается в мире Дикого запада из деталей Лего.
Теги: Локомотив
Сегодня, 12:29
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(1)
#7  Сибирячок   (Сегодня, 13:27)
  • -1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: _2
Геркус. Что же после игры с Зенитом ты так не сделал?

Дык для Синита он родной же.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#6  _2  Санкт-Петербург (Сегодня, 13:24)
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Геркус. Что же после игры с Зенитом ты так не сделал?
Регистрация: 27.01.2015 [жалоба]
#5  Сибирячок   (Сегодня, 13:19)
  • -4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Trucha
Геркус – гей, как вся движуха sunglasses

Так он питерский же. Так что всё естественно.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#4  anatolik189  гКлин Московской обл (Сегодня, 13:00)
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Болеет за:
«Спартак»
Я не понял,а Геркулес это кто?Знаю каша такая есть,но я её не ем,гавно редкостное!
Регистрация: 2.04.2012 [жалоба]
#3  нетрал   (Сегодня, 12:58)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
детсад так тролит..
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
#2  Valar   (Сегодня, 12:47)
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
На белого человечка не хватило финансов что ли ?


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I am ...
Регистрация: 30.11.2009 [жалоба]
#1  Trucha   (Сегодня, 12:45)
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Геркус – гей, как вся движуха sunglasses
Регистрация: 4.08.2016 [жалоба]
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