Товарищеские матчи. Клубы

Оренбург
Отменён
Арсенал ТулаОтменён
ЦСКА
1 - 1 (П 3 - 5) 1 135
ДинамоЗавершен
Оренбург
5 - 1 5 1
БунедкорЗавершен
Краснодар
1 - 0 1 0
Зенит2 тайм

В агентстве Фассона прокомментировали интерес к игроку со стороны "Интернасьонала"

Сотрудник агентства Bertolucci Sports, клиентом которого является защитник "Локомотива" Лукас Фассон, прокомментировал информацию об интересе к футболисту со стороны бразильского "Интернасьонала".
Фото: ФК "Локомотив"
По словам агента, существует также вероятность продления контракта игрока с "Локо".

"В Фассоне заинтересованы несколько клубов из разных стран, но он хочет остаться в "Локомотиве".
Ему нравится город и клуб. "Локо" поступило предложение о продлении контракта. И теперь им решать — останется Фассон или уйдет летом. Пока клуб не даст ответа, мы не будем вести переговоры с другими командами", — заявил представитель Bertolucci Sports в беседе со "Спорт-Экспрессом".

Лукас Фассон выступает за "Локомотив" с 2022 года. В составе железнодорожников бразилец провел 64 матча, забил один мяч и отдал 3 результативные передачи, включая 20 игр и 2 голевых паса в первой части сезона 2025/2026.

Контракт Фассона с железнодорожниками рассчитан до 30 июня 2026 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 4 млн евро.

