В агентстве Фассона прокомментировали интерес к игроку со стороны "Интернасьонала"

"В Фассоне заинтересованы несколько клубов из разных стран, но он хочет остаться в "Локомотиве".Ему нравится город и клуб. "Локо" поступило предложение о продлении контракта. И теперь им решать — останется Фассон или уйдет летом. Пока клуб не даст ответа, мы не будем вести переговоры с другими командами", — заявил представитель Bertolucci Sports в беседе со "Спорт-Экспрессом".
Лукас Фассон выступает за "Локомотив" с 2022 года. В составе железнодорожников бразилец провел 64 матча, забил один мяч и отдал 3 результативные передачи, включая 20 игр и 2 голевых паса в первой части сезона 2025/2026.
Контракт Фассона с железнодорожниками рассчитан до 30 июня 2026 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 4 млн евро.