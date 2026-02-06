"Равная игра: кто-то забил, кто-то нет". Семак - о разгромном поражении от "Краснодара"

У нас тоже были хорошие моменты. Равная игра: кто-то забил, кто-то нет.
По второму тайму провалили отрезок, где пропустили. Индивидуальные ошибки, тактические, свежие игроки создавали моменты, но забить не получилось", - сказал Семак.
Сегодня, 6 февраля, "Зенит" встречался с "Краснодаром" в матче второго тура Зимнего кубка РПЛ. Напомним, турнир проходит в Дубае. Игра завершилась разгромным поражением команды Сергея Семака - 0:3.
Отметим, на 27-й минуте поединка нападающий сине-бело-голубых Александр Соболев с метра не попал в пустые ворота при счете 0:0.
Петербуржцы с тремя набранными очками находятся на третьем месте в турнирной таблице соревнования. В первом туре зенитовцы обыграли московское "Динамо" (2:1).
Источник: "Матч ТВ"