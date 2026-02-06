Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Оренбург
Отменён
Арсенал ТулаОтменён
ЦСКА
1 - 1 (П 3 - 5) 1 135
ДинамоЗавершен
Оренбург
5 - 1 5 1
БунедкорЗавершен
Краснодар
3 - 0 3 0
ЗенитЗавершен

"Равная игра: кто-то забил, кто-то нет". Семак - о разгромном поражении от "Краснодара"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак подвел итоги матча Зимнего кубка РПЛ против "Краснодара" (0:3).
Фото: ФК "Зенит"
"Первый тайм был с минимумом моментов, мы неудачно сыграли на добивании, ошиблись в самом начале матча.

У нас тоже были хорошие моменты. Равная игра: кто-то забил, кто-то нет.

По второму тайму провалили отрезок, где пропустили. Индивидуальные ошибки, тактические, свежие игроки создавали моменты, но забить не получилось", - сказал Семак.

Сегодня, 6 февраля, "Зенит" встречался с "Краснодаром" в матче второго тура Зимнего кубка РПЛ. Напомним, турнир проходит в Дубае. Игра завершилась разгромным поражением команды Сергея Семака - 0:3.

Отметим, на 27-й минуте поединка нападающий сине-бело-голубых Александр Соболев с метра не попал в пустые ворота при счете 0:0.

Петербуржцы с тремя набранными очками находятся на третьем месте в турнирной таблице соревнования. В первом туре зенитовцы обыграли московское "Динамо" (2:1).

Источник: "Матч ТВ"

