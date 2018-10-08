Новости партнеров

Оливье Тилль признан лучшим игроком "Уфы" по итогам сентября

Болельщики "Уфы" проголосовали за лучшего игрока команды в сентябре.

Уверенную победу в опросе одержал полузащитник уфимской команды и национальной сборной Люксембурга Оливье Тилл, набрав 41,8% общих голосов.

Второе место в опросе занял нигерийский форвард Сильвестр Игбун — 10,3% всех голосов. Замкнул тройку лучших игроков сентября голкипер "Уфы" Александр Беленов, набрав 9,5% от общего количества голосов, сообщается на официальном сайте уфимской команды.

В прошлом месяце Тилл принял участие в трёх матчах Российской Премьер-Лиги, в которых отметился одной результативной передачей.
Теги: Уфа Тилль
Сегодня, 14:40
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
#1  студия дускай   (Сегодня, 15:52)
  • 0
  •  (0)

да это так
Регистрация: 13.08.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.