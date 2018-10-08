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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Оренбург
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Кинжальный бой или о тактике матча лидеров
В Петербурге состоялся один из самых зрелищных матчей сезона. Оба тренера подстроили тактику под соперника. Обе команды проявили себя более вариативно и разнообразно чем в любом другом матче. Именно такие матчи и должны показывать 2 лидера лиги. Обо всем по порядку.
Адаптация тактики от Семака
«Зенит» в атаке играл схему 4-2-3-1, в обороне тоже 4-2-3-1, в прессинге часто переходя на 4-3-3. Теперь место в опорной зоне занял Ерохин, а не Кузяев\Маркизио\Краневиттер. Это первый матч Александра в опорной зоне со времен Манчини. Кузяев с позиции десятки опускался страховать опорную. Тем более, что оба опорника часто страховали фланги обороны. Насыщенный центр поля помог. Плюс неожиданно неплохо пара Ерохин-Паредес поддерживала вертикальную компактность, не давали пространство между линиями за спиной (относительно прошлых матчей).
После замены Ерохина в перерыве из-за травмы, место в опорной зоне занял Кузяев, а вышедший Кокорин занял место под Дзюбой. Позже «Зенит» перестроился на полноценные 4-4-2 в атаке, где Кокорин на скорости искал коридоры под разрезающие передачи. Переход на 4-4-2 и выход Кокорин – ключевое тренерское решение. Да, Кокорин не забил и не отдал голевые (но есть предголевая передача на Дриусси), но активно помогал умным движением. Дважды обыгрывался с Дзюбой и ловил от него мягкие парашюты в центре штрафной – удивительно красивые моменты. Отдельно стоит отметить, как Дзюба под давлением и на скорости отдал такие парашюты – топ уровень. Также на свой счет Артем записал удаление Петрова при выходе 3 в 1 и несколько шикарных передач под удар. Например, на ход Кузяеву с ударом в упор или поперечная передача в штрафную на свободного Дриусси.
«Зенит» традиционно строил много атак через длинные передачи на Дзюбу (в основном на фланги), особенно с середины первого тайма. «Краснодар» высоко прессинговал с включениями пары опорников по паре опорников «Зенита». Так в центре оголялись зоны. Дзюба собрал 23 верховых единоборства при 57% выигранных, что не так уж много против низкорослых гостей. Также Артем традиционно важнейшую роль играл на оборонительных стандартах у своих ворот – несколько ценных выносов\перехватов.
Хозяева сделали ставку на перекрытие центрального вектора атак гостей. Опорная зона сыграла лучше предыдущих матчей за счет компактности, плюс мощную страховку обеспечивали центральные защитники – выбрасываясь на соперников с идеальным таймингом. Особенно в этом компоненте силен Иванович, капитан потушил так ряд небольших пожаров. В целом серб провел шикарный матч несмотря на пару потерь мяча под прессингом, он забрал 91% единоборств в целом (космос) и все 5 верховых дуэлей.
Проблемы «Зенита» в обороне
Такая ориентировка в обороне ожидаемо привела к проблемам на флангах. «Краснодар» Мусаева уже давно прибавил в вариативности игры и умеет пользоваться кроссами\навесами. Все самые опасные моменты гости создали с флангов.
В обороне на флангах «Зенит» действовал странно, обычно вингеры в позиционной обороне садятся в линию защитников крайними. Против «Краснодара» Мак и Дриусси часто садились в линию не крайними, а между защитниками. Схема такая – крайний защитник встречает владеющего мячом, а Мак\Дриусси располагались за его спиной для подстраховки, игнорируя при этом расположение других соперников на фланге. С одной стороны, так Семак обеспечивал страховку против сильных дриблеров гостей (Вандерсон, Клаасон), с другой стороны – гости получили слишком много свободы на флангах и хорошо выводили свободного игрока для кросса без давления. На выходе гости точно наиграли на гол после таких кроссов.
Сильнее всего страдал фланг Чернова, где Евгений допустил серию позиционных ошибок. Плюс из под него пробили в штангу, когда он допустил координационную ошибку и упал даже без борьбы. Момент с назначенным пенальти тоже прошел с его активным «участием». Летом Чернову откровенно повезло остаться в «Зените». Ушел Кришито, надолго выбыл Жирков, а покупка Лаксальта сорвалась. Семаку необходимо было иметь хотя бы такую альтернативу на левый фланг. Под «Краснодар» других вариантов не было, Набиуллин получил небольшое повреждение против «Славии», а Анюков отпахал весь матч, в его возрасте снова выходить на поле через 2 дня чревато. Кроме того, на своем фланге Чернов трижды шел в рискованный подкат. В 2 случаях по сути это можно считать обыгрышем на дриблинге, после таких смазанных подкатов и подборов гости могли продолжать атаку, Чернов уже был на земле.
Адаптированная тактика от Мусаева
«Краснодар» уже давно приспособился под перекрытие центра против себя. Против «Зенита» хорошо работали передачи\кроссы с флангов под забегания игроков в полуфланги. Специфика обороны «Зенита» позволяла создавать остроту, Дриусси и Мак не читали такие эпизоды.
Перейра не подключался в штрафную и чаще помогал опорникам при началах атак, это разбило и без того слабый прессинг «Зенита» в первом тайме. Во втором тайме «Зенит» разбирал всех игроков 1 в 1 при прессинге, важную роль в этом сыграл и Кокорин.
После выхода Куэвы вместо Перейры, «Краснодар» пошел на риск и раскрылся сильнее. Фактически Мамаев так и остался нападающим, но теперь уже чаще уступая место под рывки свежего игрока. Также важно понимать, выходы Куэвы и Рамиреса вместо Вандерсона были нацелены на давление в зону Чернова. С этого момента в зоне ошибались все – опорники, Дриусси, Нету и в меньшей степени Чернов, которого бросили на амбразуру. Гости могли дожимать «Зенит».
Джокер Семака
Кокорин вообще не выглядит игроком, который пропустил 7 месяцев из-за тяжелой травмы. Скоростные качества остались при нем даже сейчас при наборе формы. Помимо описанного выше Александр сыграл при обороне в концовке важную роль – отбор из-за спины на подходах к своей штрафной и пара важных подборов в обороне.
Возвращение Кокорина в старт точно повлечет изменение схемы, концовка с «Краснодаром» раскрыла завесу тайны, скорее всего это будет 4-4-2. Выход Дриусси на левом фланге тоже звено этого перехода. Семак: «У него есть качество, когда он уходит в центр и делает обостряющую передачу. С этой точки он отдал уже практически четыре голевые передачи». Эксперимент с Дриусси на роль вингера в схеме прошел успешно. Он лидер по ожидаемым голам, голевым и количеству ударов с отрывом по всем трём пунктам. 2 прекрасные голевые, все это на фоне россыпи собранных тычков по ногам.
Коротко и персоналиях
- Паредес и Смольников провели лучшие матчи осени. Есть подозрение, что если не подставлять аргентинца под прессинг и давать ему свободу при подключениях в левый фланг\полуфланг (как и против Славии), то критики станет сильно меньше.
- Рамирес такой игрой вызовет множество слухов, когда зимой «Зенит» выйдет на трансферный рынок за левым защитником.
- Газинский продолжает прогрессировать. Сборная в его лице получила сильнейшего опорника лиги, в конкурентах за это звание разве что Крыховяк.
- Мак оказался в тени из-за сильных выступлений Дзюбы и Дриусси, но тоже провел сильный матч за счет умного движения.
Битва лидеров прошла на переполненной арене в прекрасном антураже при 52,5 тысячах зрителей. Футбол в исполнении команд был еще лучше. Тренеры удивили нестандартными ходами. Это было прекрасно!
Вячеслав Залевский, Rusfootball.info. Группа автора в ВК и Телеграме.
Использована статистика InStat. Фото - "ФК Зенит"/Вячеслав Евдокимов
Адаптация тактики от Семака
«Зенит» в атаке играл схему 4-2-3-1, в обороне тоже 4-2-3-1, в прессинге часто переходя на 4-3-3. Теперь место в опорной зоне занял Ерохин, а не Кузяев\Маркизио\Краневиттер. Это первый матч Александра в опорной зоне со времен Манчини. Кузяев с позиции десятки опускался страховать опорную. Тем более, что оба опорника часто страховали фланги обороны. Насыщенный центр поля помог. Плюс неожиданно неплохо пара Ерохин-Паредес поддерживала вертикальную компактность, не давали пространство между линиями за спиной (относительно прошлых матчей).
После замены Ерохина в перерыве из-за травмы, место в опорной зоне занял Кузяев, а вышедший Кокорин занял место под Дзюбой. Позже «Зенит» перестроился на полноценные 4-4-2 в атаке, где Кокорин на скорости искал коридоры под разрезающие передачи. Переход на 4-4-2 и выход Кокорин – ключевое тренерское решение. Да, Кокорин не забил и не отдал голевые (но есть предголевая передача на Дриусси), но активно помогал умным движением. Дважды обыгрывался с Дзюбой и ловил от него мягкие парашюты в центре штрафной – удивительно красивые моменты. Отдельно стоит отметить, как Дзюба под давлением и на скорости отдал такие парашюты – топ уровень. Также на свой счет Артем записал удаление Петрова при выходе 3 в 1 и несколько шикарных передач под удар. Например, на ход Кузяеву с ударом в упор или поперечная передача в штрафную на свободного Дриусси.
«Зенит» традиционно строил много атак через длинные передачи на Дзюбу (в основном на фланги), особенно с середины первого тайма. «Краснодар» высоко прессинговал с включениями пары опорников по паре опорников «Зенита». Так в центре оголялись зоны. Дзюба собрал 23 верховых единоборства при 57% выигранных, что не так уж много против низкорослых гостей. Также Артем традиционно важнейшую роль играл на оборонительных стандартах у своих ворот – несколько ценных выносов\перехватов.
Хозяева сделали ставку на перекрытие центрального вектора атак гостей. Опорная зона сыграла лучше предыдущих матчей за счет компактности, плюс мощную страховку обеспечивали центральные защитники – выбрасываясь на соперников с идеальным таймингом. Особенно в этом компоненте силен Иванович, капитан потушил так ряд небольших пожаров. В целом серб провел шикарный матч несмотря на пару потерь мяча под прессингом, он забрал 91% единоборств в целом (космос) и все 5 верховых дуэлей.
Проблемы «Зенита» в обороне
Такая ориентировка в обороне ожидаемо привела к проблемам на флангах. «Краснодар» Мусаева уже давно прибавил в вариативности игры и умеет пользоваться кроссами\навесами. Все самые опасные моменты гости создали с флангов.
В обороне на флангах «Зенит» действовал странно, обычно вингеры в позиционной обороне садятся в линию защитников крайними. Против «Краснодара» Мак и Дриусси часто садились в линию не крайними, а между защитниками. Схема такая – крайний защитник встречает владеющего мячом, а Мак\Дриусси располагались за его спиной для подстраховки, игнорируя при этом расположение других соперников на фланге. С одной стороны, так Семак обеспечивал страховку против сильных дриблеров гостей (Вандерсон, Клаасон), с другой стороны – гости получили слишком много свободы на флангах и хорошо выводили свободного игрока для кросса без давления. На выходе гости точно наиграли на гол после таких кроссов.
Сильнее всего страдал фланг Чернова, где Евгений допустил серию позиционных ошибок. Плюс из под него пробили в штангу, когда он допустил координационную ошибку и упал даже без борьбы. Момент с назначенным пенальти тоже прошел с его активным «участием». Летом Чернову откровенно повезло остаться в «Зените». Ушел Кришито, надолго выбыл Жирков, а покупка Лаксальта сорвалась. Семаку необходимо было иметь хотя бы такую альтернативу на левый фланг. Под «Краснодар» других вариантов не было, Набиуллин получил небольшое повреждение против «Славии», а Анюков отпахал весь матч, в его возрасте снова выходить на поле через 2 дня чревато. Кроме того, на своем фланге Чернов трижды шел в рискованный подкат. В 2 случаях по сути это можно считать обыгрышем на дриблинге, после таких смазанных подкатов и подборов гости могли продолжать атаку, Чернов уже был на земле.
Адаптированная тактика от Мусаева
«Краснодар» уже давно приспособился под перекрытие центра против себя. Против «Зенита» хорошо работали передачи\кроссы с флангов под забегания игроков в полуфланги. Специфика обороны «Зенита» позволяла создавать остроту, Дриусси и Мак не читали такие эпизоды.
Перейра не подключался в штрафную и чаще помогал опорникам при началах атак, это разбило и без того слабый прессинг «Зенита» в первом тайме. Во втором тайме «Зенит» разбирал всех игроков 1 в 1 при прессинге, важную роль в этом сыграл и Кокорин.
После выхода Куэвы вместо Перейры, «Краснодар» пошел на риск и раскрылся сильнее. Фактически Мамаев так и остался нападающим, но теперь уже чаще уступая место под рывки свежего игрока. Также важно понимать, выходы Куэвы и Рамиреса вместо Вандерсона были нацелены на давление в зону Чернова. С этого момента в зоне ошибались все – опорники, Дриусси, Нету и в меньшей степени Чернов, которого бросили на амбразуру. Гости могли дожимать «Зенит».
Джокер Семака
Кокорин вообще не выглядит игроком, который пропустил 7 месяцев из-за тяжелой травмы. Скоростные качества остались при нем даже сейчас при наборе формы. Помимо описанного выше Александр сыграл при обороне в концовке важную роль – отбор из-за спины на подходах к своей штрафной и пара важных подборов в обороне.
Возвращение Кокорина в старт точно повлечет изменение схемы, концовка с «Краснодаром» раскрыла завесу тайны, скорее всего это будет 4-4-2. Выход Дриусси на левом фланге тоже звено этого перехода. Семак: «У него есть качество, когда он уходит в центр и делает обостряющую передачу. С этой точки он отдал уже практически четыре голевые передачи». Эксперимент с Дриусси на роль вингера в схеме прошел успешно. Он лидер по ожидаемым голам, голевым и количеству ударов с отрывом по всем трём пунктам. 2 прекрасные голевые, все это на фоне россыпи собранных тычков по ногам.
Коротко и персоналиях
- Паредес и Смольников провели лучшие матчи осени. Есть подозрение, что если не подставлять аргентинца под прессинг и давать ему свободу при подключениях в левый фланг\полуфланг (как и против Славии), то критики станет сильно меньше.
- Рамирес такой игрой вызовет множество слухов, когда зимой «Зенит» выйдет на трансферный рынок за левым защитником.
- Газинский продолжает прогрессировать. Сборная в его лице получила сильнейшего опорника лиги, в конкурентах за это звание разве что Крыховяк.
- Мак оказался в тени из-за сильных выступлений Дзюбы и Дриусси, но тоже провел сильный матч за счет умного движения.
Битва лидеров прошла на переполненной арене в прекрасном антураже при 52,5 тысячах зрителей. Футбол в исполнении команд был еще лучше. Тренеры удивили нестандартными ходами. Это было прекрасно!
Вячеслав Залевский, Rusfootball.info. Группа автора в ВК и Телеграме.
Использована статистика InStat. Фото - "ФК Зенит"/Вячеслав Евдокимов
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