Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Галатасарай
5 - 2 5 2
ЮвентусЗавершен
Боруссия Д
2 - 0 2 0
АталантаЗавершен
Монако
2 - 3 2 3
ПСЖЗавершен
Бенфика
0 - 1 0 1
Реал МадридЗавершен

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо Мх
2 - 1 2 1
АндижанЗавершен
Крылья Советов
3 - 2 3 2
ЧелябинскЗавершен
Краснодар
0 - 1 0 1
ЗенитЗавершен

"Реал" в скандальном матче обыграл "Бенфику"

"Реал" в матче плей-офф Лиги чемпионов взял верх в гостевом поединке с "Бенфикой".
Фото: УЕФА
Встреча завершилась минимальной победой "сливочных" - 1:0.

Единственный мяч на 50-й минуте забил Винисиус Жуниор. После гола бразилец отпраздновал его у углового флажка, однако вскоре игра была приостановлена из-за расистских выкриков с трибун в адрес футболиста. Спустя девять минут встреча возобновилась.

Также добавим, что в конце матча наставник "Бенфики" Жозе Моуринью выразил возмущение действиями арбитра, после чего был удалён. Португалец не сможет находиться у бровки во время ответного матча с "Реалом", который запланирован на 25 февраля.

