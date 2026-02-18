"Реал" в скандальном матче обыграл "Бенфику"

Встреча завершилась минимальной победой "сливочных" - 1:0.
Единственный мяч на 50-й минуте забил Винисиус Жуниор. После гола бразилец отпраздновал его у углового флажка, однако вскоре игра была приостановлена из-за расистских выкриков с трибун в адрес футболиста. Спустя девять минут встреча возобновилась.
Также добавим, что в конце матча наставник "Бенфики" Жозе Моуринью выразил возмущение действиями арбитра, после чего был удалён. Португалец не сможет находиться у бровки во время ответного матча с "Реалом", который запланирован на 25 февраля.
