Карабах
20:45
НьюкаслНе начат
Брюгге
23:00
АтлетикоНе начат
Олимпиакос
23:00
БайерНе начат
Буде-Глимт
23:00
ИнтерНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Балтика
0 - 0 0 0
Кайсар1 тайм
Ахмат
0 - 1 0 1
Тобол1 тайм
ЦСКА
16:00
РостовНе начат
Балтика
17:00
АхматНе начат

Кучаев назвал самую популярную музыку в раздевалке "Ростова". Это российский исполнитель

Полузащитник "Ростова" Константин Кучаев рассказал, какая музыка самая популярная в раздевалке команды.

Фото: ФК "Ростов"
По словам Кучаева, в раздевалке "Ростова" часто играет Макан.

- Макан, наверное. Вышел новый альбом — его слушали постоянно.

"Золотые купола", где он с Брутто поет, и трек FLAGMAN, - приводит слова Кучаева "РБ Спорт".

В текущем сезоне Константин Кучаев провел за "Ростов" во всех турнирах 16 матчей и записал на свой счет один забитый мяч. Контракт 27-летнего полузащитника с клубом рассчитан до лета 2029 года.

По итогам 18 сыгранных туров команда Джонатана Альбы располагается на 11 строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 21 набранным баллом в своем активе.

