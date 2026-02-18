Кучаев назвал самую популярную музыку в раздевалке "Ростова". Это российский исполнитель

- Макан, наверное. Вышел новый альбом — его слушали постоянно.
"Золотые купола", где он с Брутто поет, и трек FLAGMAN, - приводит слова Кучаева "РБ Спорт".
В текущем сезоне Константин Кучаев провел за "Ростов" во всех турнирах 16 матчей и записал на свой счет один забитый мяч. Контракт 27-летнего полузащитника с клубом рассчитан до лета 2029 года.
По итогам 18 сыгранных туров команда Джонатана Альбы располагается на 11 строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 21 набранным баллом в своем активе.