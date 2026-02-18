Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Карабах
20:45
НьюкаслНе начат
Брюгге
23:00
АтлетикоНе начат
Олимпиакос
23:00
БайерНе начат
Буде-Глимт
23:00
ИнтерНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Балтика
2 - 1 2 1
КайсарЗавершен
Ахмат
1 - 2 1 2
ТоболЗавершен
ЦСКА
16:00
РостовНе начат
Балтика
17:00
АхматНе начат

Макаров объяснил, почему пропустил два матча "Кайсериспора"

Полузащитник "Кайсериспора" Денис Макаров объяснил, почему пропустил два матча турецкого клуба.
Фото: Global Look Press
По словам Макарова, он получил мышечную микротравму и поэтому пропустил два последних матча.

- Пропустил два матча из-за мышечной микротравмы. Сейчас уже всё нормально. Работаю в общей группе, тренируюсь без ограничений, готовлюсь к домашней игре с "Антальяспором", - цитирует Макарова "Чемпионат".

Денис Макаров перешел в турецкий "Кайсериспор" из московского "Динамо" в зимнее трансферное окно на правах свободного агента и заключидл контракт на полгода. Футболист дебютировал за клуб 1 февраля в матче 20 тура чемпионата Турции с "Галатасараем" (0:4), выйдя на замену.

После 22 сыгранных туров "Кайсериспор" занимает предпоследнее место в турнирной таблице Суперлиги с 16 набранными очками в своем активе.

