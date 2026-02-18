Макаров объяснил, почему пропустил два матча "Кайсериспора"

По словам Макарова, он получил мышечную микротравму и поэтому пропустил два последних матча.
- Пропустил два матча из-за мышечной микротравмы. Сейчас уже всё нормально. Работаю в общей группе, тренируюсь без ограничений, готовлюсь к домашней игре с "Антальяспором", - цитирует Макарова "Чемпионат".
Денис Макаров перешел в турецкий "Кайсериспор" из московского "Динамо" в зимнее трансферное окно на правах свободного агента и заключидл контракт на полгода. Футболист дебютировал за клуб 1 февраля в матче 20 тура чемпионата Турции с "Галатасараем" (0:4), выйдя на замену.
После 22 сыгранных туров "Кайсериспор" занимает предпоследнее место в турнирной таблице Суперлиги с 16 набранными очками в своем активе.
Фото: Global Look Press