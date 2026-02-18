Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Галатасарай
5 - 2 5 2
ЮвентусЗавершен
Боруссия Д
2 - 0 2 0
АталантаЗавершен
Монако
2 - 3 2 3
ПСЖЗавершен
Бенфика
0 - 1 0 1
Реал МадридЗавершен

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо Мх
2 - 1 2 1
АндижанЗавершен
Крылья Советов
3 - 2 3 2
ЧелябинскЗавершен
Краснодар
0 - 1 0 1
ЗенитЗавершен

"ПСЖ" Сафонова одержал победу над "Монако", Головин был удалён за грубый фол

"ПСЖ" обыграл "Монако" в первом матче плей-офф Лиги чемпионов - 3:2.
Фото: УЕФА
Хозяева быстро повели в счёте: Фоларин Балогун отличился уже на первой минуте после передачи Александра Головина, а спустя 17 минут футболист оформил дубль.

До перерыва парижане восстановили равновесие: Дезире Дуэ сократил отставание на 29-й минуте, а Ашраф Хакими сравнял счёт на 41-й.

После перерыва с поля было удалён Головин после грубого фола. Арбитр изначально показал игроку жёлтую, однако после подсказки ВАР изменил решение и показал россиянину красную карточку. Победный мяч на 67-й минуте забил Дуэ, оформив дубль.

Также отметим, что вратарь "ПСЖ" Матвей Сафонов провёл на поле всю игру.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится