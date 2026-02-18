"ПСЖ" Сафонова одержал победу над "Монако", Головин был удалён за грубый фол

"ПСЖ" обыграл "Монако" в первом матче плей-офф Лиги чемпионов - 3:2.

Фото: УЕФА

Хозяева быстро повели в счёте: Фоларин Балогун отличился уже на первой минуте после передачи Александра Головина, а спустя 17 минут футболист оформил дубль.



До перерыва парижане восстановили равновесие: Дезире Дуэ сократил отставание на 29-й минуте, а Ашраф Хакими сравнял счёт на 41-й.



После перерыва с поля было удалён Головин после грубого фола. Арбитр изначально показал игроку жёлтую, однако после подсказки ВАР изменил решение и показал россиянину красную карточку. Победный мяч на 67-й минуте забил Дуэ, оформив дубль.



Также отметим, что вратарь "ПСЖ" Матвей Сафонов провёл на поле всю игру.

Яндекс.Новостях и Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в Telegram Гугл.Новостях . Все главные и интересные новости тут Гугл.Новости Яндекс.Новости Телеграм



Монако