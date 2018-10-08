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Московские "армейцы" и "быки" из Краснодара. Сборная неудачников 10-го тура

Основу сборной неудачников по итогам прошедших выходных составляют игроки ЦСКА, уступившие в большинстве в дерби, и "Краснодара", не сумевшие навязать борьбу лидеру чемпионата. О том, кто больше вредил, чем помогал партнерам.

Московские "армейцы" и "быки" из Краснодара. Сборная неудачников 10-го тура

Александр Беленов, "Уфа"

Голкипер башкирского клуба отбил мяч прямо перед собой в эпизоде, когда единственный гол оформляли "пушкари": Беленов подготовил все условия для комфортного добивания Констадинова и не дал победить своей команде.

Константин Рауш, "Динамо"

Именно после ошибки натурализованного россиянина "бело-голубые" пропустили. На левом фланге Рауш ничего не смог поделать с непривычно бодрым Зотовым, скатившим мяч под голевой навес Антону.

Родриго Бекао, ЦСКА

Не сказать, что центральный защитник "красно-синих" провел ужасный матч, но вот попадание в сборную неудачников он наверняка заслужил. Бекао удачно симулировал в одном из моментов, из-за чего был удален Эдер, только вот никакой пользы "армейцам" это не принесло: сам Бекао ошибся в эпизоде с голом Хёведеса, а ЦСКА проиграл. Как принято говорить - карма.

Александр Мартынович, "Краснодар"

Центральный защитник "быков" допустил сразу несколько ошибок в центральной игре десятого тура. Он почему-то не стал мешать Артему Дзюбе открывать счет, а потом ему же уступил в борьбе, что в итоге повлекло удаление защитника Петрова.

Сергей Петров, "Краснодар"

В течение всего матча действовал не слишком полезно. Впереди своим партнерам не помогал совсем, а вот в обороне все определяет одно только лишь удаление. Красная карточка в столь ответственном матче говорит сама за себя.

Аяз Гулиев, "Ростов"

Полузащитник дончан был очень непродуктивен на протяжении всей игры - он постоянно передерживал мяч и с трудом находил возможности для продвижения атаки. Также именно Гулиев сделал неудачный сброс на фланг, после которого в штрафную пошла голевая подача от Малых.

Алан Дзагоев, ЦСКА

Все страшно переживали за молодежь "армейцев", которой предрекали не справиться с давлением психологическим и физически, но пока что Алан Дзагоев - на него ориентировались и продолжают это делать как на лидера, на пример молодым партнерам - выглядит гораздо хуже и Влашича, и того же Ахметова. Игра с "Локомотивом" - очередной провал от Алана, восстановление которого растянулось на слишком долгий срок.


Софьян Ханни, "Спартак"

Полузащитник стопроцентно больше умеет и любит писать в социальных сетях, чем играть в футбол. Софьян провел неудачный матч, в котором запорол все, до чего только смог дотянуться. Своей команде он совершенно точно больше мешал.

Огуде, "Енисей"

Полузащитники команды Аленичева допускали очень много ошибок в игре против "Спартака". Несмотря на то, что Огуде самолично провел на поле целый ряд неточностей и помарок, здесь он, можно считать, отвечает не только за себя, сколько символизируют всю ужасную игру "Енисея" в центре.

Феррейра Раванелли, "Ахмат"

Действующий на фланге футболист имел несколько отличных возможностей для того, чтобы открыть счет в кавказском дерби, но вместо этого раз за разом бил либо мимо ворот, либо исполнял так, что у Дюпина оставались шансы на спасение. Как главный транжира игры Раванелли попадает в команду неудачников этого тура.

Дарко Бодул, "Енисей"

Нападающий дурно действовал в завершении: из-за его ошибок несколько моментов хозяева остались нереализованными. Помимо этого, много фолил. Даже когда это не было необходимо. Одно из таких нарушений правил вылилось в победный гол москвичей.



Григорий Каленов, Rusfootball.info

фото: "Р-Спорт"
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Теги: ЦСКА Дзагоев Бекао Краснодар Мартынович Петров
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#2  Джонни  Краснодар сити (Сегодня, 17:17)
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Болеет за:
«Кубань»
Где новость про Кокорина и Мамаева с их избиением посетителя кафе в Москве? Я негодую.


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10 лет
Регистрация: 23.06.2008 [жалоба]
#1  Кот КБ Матроскин  Простоквашино Италия (Сегодня, 16:40)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
великую команду Гончаренки ждет еще Арутунян и Голубая Лагуна,
а это вам никуя не мертвый Реал
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
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