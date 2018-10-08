Московские "армейцы" и "быки" из Краснодара. Сборная неудачников 10-го тура

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
15:51
Российский клуб впервые в истории вошел в число самых посещаемых футбольных команд в мире (22)
Российский клуб впервые в истории вошел в число самых посещаемых футбольных команд в мире (22)
15:40
Перед матчем со Швецией РФС организует развлекательную программу с погружением в скандинавскую культуру
Перед матчем со Швецией РФС организует развлекательную программу с погружением в скандинавскую культуру
14:46
По три игрока "Локомотива" и "Зенита" вошли в символическую сборную 10-го тура от InStat (фото) (3)
По три игрока "Локомотива" и "Зенита" вошли в символическую сборную 10-го тура от InStat (фото) (3)
13:03
Сергей Хусаинов: арбитрам финансово выгоднее не стремиться к финалу ЛЧ, а спокойно "делать дела" в ФНЛ (3)
Сергей Хусаинов: арбитрам финансово выгоднее не стремиться к финалу ЛЧ, а спокойно "делать дела" в ФНЛ (3)
12:16
Мануэль Нойер: в "Баварии" понимают серьезность сложившейся ситуации, но мы выберемся из этого
Мануэль Нойер: в "Баварии" понимают серьезность сложившейся ситуации, но мы выберемся из этого
11:17
Александр Тарханов: в прошлом сезоне аргентинцы в "Зените" были обузой, но сейчас они хороши (3)
Александр Тарханов: в прошлом сезоне аргентинцы в "Зените" были обузой, но сейчас они хороши (3)
10:10
"Динамо" Киев – "Олимпик": фанаты хозяев вывесили баннер против президента клуба Игоря Суркиса (фото) (3)
"Динамо" Киев – "Олимпик": фанаты хозяев вывесили баннер против президента клуба Игоря Суркиса (фото) (3)
09:28
"Анжи" хочет поменяться кругами с ЦСКА - команда, базирующаяся в подмосковье не хочет тратиться на перелет в Махачкалу (6)
"Анжи" хочет поменяться кругами с ЦСКА - команда, базирующаяся в подмосковье не хочет тратиться на перелет в Махачкалу (6)
08:46
Илья Геркус: когда всё против тебя, но ты терпишь и сражаешься, такая победа ценна вдвойне! (3)
Илья Геркус: когда всё против тебя, но ты терпишь и сражаешься, такая победа ценна вдвойне! (3)
Московские "армейцы" и "быки" из Краснодара. Сборная неудачников 10-го тура
Основу сборной неудачников по итогам прошедших выходных составляют игроки ЦСКА, уступившие в большинстве в дерби, и "Краснодара", не сумевшие навязать борьбу лидеру чемпионата. О том, кто больше вредил, чем помогал партнерам.
Александр Беленов, "Уфа"
Голкипер башкирского клуба отбил мяч прямо перед собой в эпизоде, когда единственный гол оформляли "пушкари": Беленов подготовил все условия для комфортного добивания Констадинова и не дал победить своей команде.
Константин Рауш, "Динамо"
Именно после ошибки натурализованного россиянина "бело-голубые" пропустили. На левом фланге Рауш ничего не смог поделать с непривычно бодрым Зотовым, скатившим мяч под голевой навес Антону.
Родриго Бекао, ЦСКА
Не сказать, что центральный защитник "красно-синих" провел ужасный матч, но вот попадание в сборную неудачников он наверняка заслужил. Бекао удачно симулировал в одном из моментов, из-за чего был удален Эдер, только вот никакой пользы "армейцам" это не принесло: сам Бекао ошибся в эпизоде с голом Хёведеса, а ЦСКА проиграл. Как принято говорить - карма.
Александр Мартынович, "Краснодар"
Центральный защитник "быков" допустил сразу несколько ошибок в центральной игре десятого тура. Он почему-то не стал мешать Артему Дзюбе открывать счет, а потом ему же уступил в борьбе, что в итоге повлекло удаление защитника Петрова.
Сергей Петров, "Краснодар"
В течение всего матча действовал не слишком полезно. Впереди своим партнерам не помогал совсем, а вот в обороне все определяет одно только лишь удаление. Красная карточка в столь ответственном матче говорит сама за себя.
Аяз Гулиев, "Ростов"
Полузащитник дончан был очень непродуктивен на протяжении всей игры - он постоянно передерживал мяч и с трудом находил возможности для продвижения атаки. Также именно Гулиев сделал неудачный сброс на фланг, после которого в штрафную пошла голевая подача от Малых.
Алан Дзагоев, ЦСКА
Все страшно переживали за молодежь "армейцев", которой предрекали не справиться с давлением психологическим и физически, но пока что Алан Дзагоев - на него ориентировались и продолжают это делать как на лидера, на пример молодым партнерам - выглядит гораздо хуже и Влашича, и того же Ахметова. Игра с "Локомотивом" - очередной провал от Алана, восстановление которого растянулось на слишком долгий срок.
Софьян Ханни, "Спартак"
Полузащитник стопроцентно больше умеет и любит писать в социальных сетях, чем играть в футбол. Софьян провел неудачный матч, в котором запорол все, до чего только смог дотянуться. Своей команде он совершенно точно больше мешал.
Огуде, "Енисей"
Полузащитники команды Аленичева допускали очень много ошибок в игре против "Спартака". Несмотря на то, что Огуде самолично провел на поле целый ряд неточностей и помарок, здесь он, можно считать, отвечает не только за себя, сколько символизируют всю ужасную игру "Енисея" в центре.
Феррейра Раванелли, "Ахмат"
Действующий на фланге футболист имел несколько отличных возможностей для того, чтобы открыть счет в кавказском дерби, но вместо этого раз за разом бил либо мимо ворот, либо исполнял так, что у Дюпина оставались шансы на спасение. Как главный транжира игры Раванелли попадает в команду неудачников этого тура.
Дарко Бодул, "Енисей"
Нападающий дурно действовал в завершении: из-за его ошибок несколько моментов хозяева остались нереализованными. Помимо этого, много фолил. Даже когда это не было необходимо. Одно из таких нарушений правил вылилось в победный гол москвичей.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
фото: "Р-Спорт"
sportbox
Александр Беленов, "Уфа"
Голкипер башкирского клуба отбил мяч прямо перед собой в эпизоде, когда единственный гол оформляли "пушкари": Беленов подготовил все условия для комфортного добивания Констадинова и не дал победить своей команде.
Константин Рауш, "Динамо"
Именно после ошибки натурализованного россиянина "бело-голубые" пропустили. На левом фланге Рауш ничего не смог поделать с непривычно бодрым Зотовым, скатившим мяч под голевой навес Антону.
Родриго Бекао, ЦСКА
Не сказать, что центральный защитник "красно-синих" провел ужасный матч, но вот попадание в сборную неудачников он наверняка заслужил. Бекао удачно симулировал в одном из моментов, из-за чего был удален Эдер, только вот никакой пользы "армейцам" это не принесло: сам Бекао ошибся в эпизоде с голом Хёведеса, а ЦСКА проиграл. Как принято говорить - карма.
Александр Мартынович, "Краснодар"
Центральный защитник "быков" допустил сразу несколько ошибок в центральной игре десятого тура. Он почему-то не стал мешать Артему Дзюбе открывать счет, а потом ему же уступил в борьбе, что в итоге повлекло удаление защитника Петрова.
Сергей Петров, "Краснодар"
В течение всего матча действовал не слишком полезно. Впереди своим партнерам не помогал совсем, а вот в обороне все определяет одно только лишь удаление. Красная карточка в столь ответственном матче говорит сама за себя.
Аяз Гулиев, "Ростов"
Полузащитник дончан был очень непродуктивен на протяжении всей игры - он постоянно передерживал мяч и с трудом находил возможности для продвижения атаки. Также именно Гулиев сделал неудачный сброс на фланг, после которого в штрафную пошла голевая подача от Малых.
Алан Дзагоев, ЦСКА
Все страшно переживали за молодежь "армейцев", которой предрекали не справиться с давлением психологическим и физически, но пока что Алан Дзагоев - на него ориентировались и продолжают это делать как на лидера, на пример молодым партнерам - выглядит гораздо хуже и Влашича, и того же Ахметова. Игра с "Локомотивом" - очередной провал от Алана, восстановление которого растянулось на слишком долгий срок.
Софьян Ханни, "Спартак"
Полузащитник стопроцентно больше умеет и любит писать в социальных сетях, чем играть в футбол. Софьян провел неудачный матч, в котором запорол все, до чего только смог дотянуться. Своей команде он совершенно точно больше мешал.
Огуде, "Енисей"
Полузащитники команды Аленичева допускали очень много ошибок в игре против "Спартака". Несмотря на то, что Огуде самолично провел на поле целый ряд неточностей и помарок, здесь он, можно считать, отвечает не только за себя, сколько символизируют всю ужасную игру "Енисея" в центре.
Феррейра Раванелли, "Ахмат"
Действующий на фланге футболист имел несколько отличных возможностей для того, чтобы открыть счет в кавказском дерби, но вместо этого раз за разом бил либо мимо ворот, либо исполнял так, что у Дюпина оставались шансы на спасение. Как главный транжира игры Раванелли попадает в команду неудачников этого тура.
Дарко Бодул, "Енисей"
Нападающий дурно действовал в завершении: из-за его ошибок несколько моментов хозяева остались нереализованными. Помимо этого, много фолил. Даже когда это не было необходимо. Одно из таких нарушений правил вылилось в победный гол москвичей.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
фото: "Р-Спорт"
sportbox
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.