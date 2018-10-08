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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Ринат Билялетдинов: ЦСКА в состоянии бороться за самые высокие места
Бывший главный тренер "Рубина" Ринат Билялетдинов прокомментировал выступление ЦСКА в этом сезоне.
"После третьего тура у меня были невысокие прогнозы относительно перспектив москвичей. В тот момент еще не все новички подъехали – не было Влашича, Эрнандеса, Облякова... Сейчас же можно утверждать, что селекционная служба клуба сработала очень грамотно. У Виктора Гончаренко растущая, перспективная команда, которая уже временами показывает содержательный футбол. Никто не ожидал, что ЦСКА так быстро встанет на ноги, но тем лучше для турнира. На мой взгляд, армейцы в состоянии бороться за самые высокие места. Федор Чалов – главное открытие сезона? Скорее, первых десяти туров, так как дистанция длинная. Кроме того, теперь соперники будут уделять ему больше внимания, перекрывать кислород - не давать доступ к мячам. Интересно посмотреть, как он будет прогрессировать под более внушительным давлением. А так это очень полезный игрок в нападении с хорошим голевым чутьем. Не стал бы давать Станиславу Черчесову советов по поводу Чалова, но рано или поздно он окажется в сборной. И не авансом, а за реальные заслуги. Но только тренер знает, по каким принципам формируется состав, и лезть к нему с предложениями некорректно", – цитирует Билялетдинова Sportbox.ru.
"После третьего тура у меня были невысокие прогнозы относительно перспектив москвичей. В тот момент еще не все новички подъехали – не было Влашича, Эрнандеса, Облякова... Сейчас же можно утверждать, что селекционная служба клуба сработала очень грамотно. У Виктора Гончаренко растущая, перспективная команда, которая уже временами показывает содержательный футбол. Никто не ожидал, что ЦСКА так быстро встанет на ноги, но тем лучше для турнира. На мой взгляд, армейцы в состоянии бороться за самые высокие места. Федор Чалов – главное открытие сезона? Скорее, первых десяти туров, так как дистанция длинная. Кроме того, теперь соперники будут уделять ему больше внимания, перекрывать кислород - не давать доступ к мячам. Интересно посмотреть, как он будет прогрессировать под более внушительным давлением. А так это очень полезный игрок в нападении с хорошим голевым чутьем. Не стал бы давать Станиславу Черчесову советов по поводу Чалова, но рано или поздно он окажется в сборной. И не авансом, а за реальные заслуги. Но только тренер знает, по каким принципам формируется состав, и лезть к нему с предложениями некорректно", – цитирует Билялетдинова Sportbox.ru.
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