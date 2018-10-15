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Алексей Маклаков: не считаю Гильерме надежным вратарем

Известный актер и болельщик "Спартака" Алексей Маклаков высказал мнение о сборной России, которая в матче Лиги наций в воскресенье в Сочи победила команду Турции (2:0), а также скептически отозвался о вратаре национальной команды Гильерме.

"Я бы не стал сравнивать игру в Лиге наций с чемпионатом мира, там были другие факторы побед: и фарт, и везение. Сейчас команда более или менее со своим лицом, можно сказать, что команда Черчесова сложилась, пока среднего, но хорошего европейского уровня.

Как мне Гильерме в воротах? Никак. Очень боюсь, когда он стоит. Я не считаю его надежным вратарем. У нас огромное количество вратарей, которые достойно бы его заменили. Невозможно сказать, что после ухода Акинфеева команда какой была, такой и осталась. И уход, конечно, заметен, не зря же мы говорим про роль Гильерме в воротах", - цитирует Маклакова Sport24.ru.
Теги: Маклаков Гильерме Сборная России
Сегодня, 17:05
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7
(3)
#7  Parshin   (Сегодня, 18:18)
  • -2
  •  (2)
online

Полностью согласен, Гилья - не основной вратарь - как-то в него по внешнему восприятию не веришь, кажется, вот будь чуть посерьезнее ситуация и он провалится, как вратарь...
Нет, нужен Лунёв - он все-таки представляется больше, как первый номер Сборной!
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
#6  QoshaK  Екатеринбург (Сегодня, 18:16)
  • +6
  •  (6)

Не считаю Маклакова хорошим актером
Регистрация: 27.09.2015 [жалоба]
#5  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 18:10)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Сильная сторона Гильерме - прыжковая. особенно против ударов издали. выходы из ворот и выходы один на один - не его сильные стороны. Согласен с автором статьи...

Цитата: Angelsh
Человек два матча на ноль отстоял

А что было у его ворот-то? В основном - удары издали, где он как раз силен. остальные аспекты техники - не его сильная сторона.


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#4  lokochi  Россия (Сегодня, 17:59)
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Локомотив»
СуперШтангист,Иди на #уй мудила
Регистрация: 25.08.2009 [жалоба]
#3  Angelsh   (Сегодня, 17:22)
  • +3
  •  (9)

Человек два матча на ноль отстоял.
Регистрация: 19.07.2016 [жалоба]
#2  Black Buffalo  Краснодар (Сегодня, 17:21)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Краснодар»
Согласен, вчера троил... впрочем как всегда


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Мы не выше всех, мы лучше.
Регистрация: 1.06.2016 [жалоба]
#1  СуперШтангист   (Сегодня, 17:15)
  • -9
  •  (13)
online
Болеет за:
«Терек»
Полностью согласен с Маклаковым, дрезинщиков гнать в шею надо из сборной.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
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